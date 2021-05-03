Следует оставить как есть продолжительность майских праздников, считает аудитория siapress.ru

Майские каникулы растянулись на 11 дней — и что с ними делать, в целом непонятно: об этом свидетельствуют результаты опросов на сайте siapress.ru.

Так, почти половина всех читателей, принявших участие в одном из опросов, фразу «Майские праздники следует…» продолжили так: «Оставить как есть». То есть три дня на Первомай, два-три дня на День Победы, между ними — рабочая неделя. Заметим, кстати, что Кремль подчеркивает: нынешние каникулы — не новая традиция россиян, а одноразовая мера (проверим в следующем году). Тем не менее, четверть читателей портала это нововведение оценила, чуть более четверти — решила, что пора их сокращать. Единства в вопросе, как видим, не наблюдается.

Но коль уж майские каникулы — это данность, мы поинтересовались у вас, уважаемые читатели, что вы будете во время праздников делать. Здесь результаты оказались весьма любопытными: президентский указ — не указ для почти 36 процентов проголосовавших за вариант «Буду работать». Остальные будут отдыхать дома на диване, у кого-то начнется дачная эпопея, небольшая часть респондентов сорвалась в нежданное путешествие вон из города.

Для части россиян неизбежным атрибутом праздника остается спиртное: дело настолько серьезное, что шуточную новость сатирического издания «Панорама» о планирующемся запрете продажи алкоголя на всю декаду пришлось опровергать аж на уровне правительства региона.

«Дополнительные ограничения времени продажи алкогольной продукции (в том числе в майские праздники) в Югре устанавливаются законом. В праздничные дни (с 1 по 10 мая) в Югре ограничение законом не установлено и не планируется. Слухи о запрете продажи алкоголя в майские праздники необоснованны», — сообщили представители департамента экономики Югры.

Продавать спиртное будут, — и это правильно, решили почти 56 процентов респондентов еще одного опроса siapress.ru. Четверть участников опроса, однако, признает, что надо бы если не запрещать, то хотя бы ограничить продажу спиртного, и только 16 процентов не нашли ничего сатирического в сообщении «Панорамы», заявив, что да, алкомаркеты и тематические отделы во всевозможных пятерочках и магнитах надо бы закрыть до наступления трудовых будней.