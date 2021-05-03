В какие топы попали Югра и Сургут за последние месяцы?

Общеизвестно: мы живем в самом лучшем регионе, и все остальные регионы нам завидуют. Эту мысль нам с завидной периодичностью транслируют всевозможные эксперты, исследователи, социологи: едва ли не еженедельно в масс-медиа появляются сообщения, что ХМАО или конкретно Сургут вошел в очередной топ.



Топов стало так много, что мы решили свести их в одном материале — чтобы читатель siapress.ru прочел и прочувствовал всю прелесть жизни в любимом округе. Читайте и восхищайтесь!

Сургут — один из самых доступных городов страны по стоимости жизни

Сургут и Тюмень оказались среди самых доступных по стоимости жизни на среднюю зарплату городов, сообщает РБК. Эти выводы были сделаны в феврале на основе рейтинга, составленного институтом территориального планирования «Урбаника», с которым ознакомились представители СМИ. Специалисты института учли качество среды в 100 крупнейших городах России, а также стоимость жизни в них, ориентируясь на среднюю зарплату в городе.

В тройке лидеров — Сургут, Мурманск, Тюмень.

Сургут — один из самых привлекательных городов для туристов-одиночек

Сургут оказался в десятке популярных городов для одиночного отдыха. К такому выводу в марте пришел сервис бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав данные туристов в 2021 году.

Так, средняя стоимость одной ночи в городском отеле составит путешественнику 2063 рубля, эта цена позволяет сохранить девятую позицию в рейтинге. Первую тройку заняли Севастополь (средняя плата за пять ночей обойдется в 1678 рублей), Симферополь (две ночи за 1555 рублей) и Анапа (целая неделя отдыха там обойдется всего в 1383 рубля).

В список также попали Санкт-Петербург, Подольск, Казань, Кисловодск, Калининград и Петрозаводск.

В Югре самый большой средний размер автокредита

В январе 2021 года средний размер кредита, взятого на покупку автомобиля, в ХМАО достиг 953 997 рублей. С такими показателями регион входит в топ-10 российских регионов с самых большим средним размером автокредита, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В Югре самое доступное жилье

ХМАО вошел в тройку лидеров по доступности ипотеки среди регионов страны, сообщало в марте РИА Рейтинг. Выше только Ямало-Ненецкий округ (первое место) и Магаданская область (второе место).

Подобные показатели эксперты объясняют высокими зарплатами жителей данных регионов. Упрощают покупку квартир также невысокие цены на жилье.

В Югре стремительнее всего улучшаются показатели нацбезопасности

Югра вошла в десятку лучших регионов по росту показателей национальной безопасности за год. Такие данные от Федеральной службы охраны были озвучены в марте на профильном совещании в Ханты-Мансийске под председательством секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

Также по итогам 2020 года в Югре зафиксированы максимальные за семь лет показатели, характеризующие оценку жителями региона межнациональных отношений, а если говорить про межконфессиональные отношения – то это максимум за три года.

В Югру стремятся переехать ради работы и зарплаты

Среди самых востребованных регионов для переезда ради карьеры россияне называют Югру: об этом говорится в мартовском исследовании Роструда. В ведомстве изучили данные портала «Работа в России», согласно которым, порядка 300 тысяч соискателей готовы поменять свое место жительства и уехать туда, где им предложат рабочее место. Естественно, самым привлекательным для них стал город Москва — обосноваться здесь готовы 52 тысячи работников. В Питер готовы стартануть 28 тысяч соискателей. Еще 23 тысячи человек прельщает возможность работать в Краснодарском крае.

Югра находится на шестом месте, пропустив в первую пятерку Крым и Подмосковье.

Югорчане активнее всех самообразовываются онлайн

В апреле аналитики зафиксировали повышенный интерес компаний и госучреждений Югры к проведению вебинаров и видеоконференций: только за последние два месяца число подключений к этим сервисам в округе выросло в пять раз, и ХМАО вошел в топ-5 регионов на Урале с самым высоким спросом на вебинары.

В Югре — один из самых высоких уровней жизни по стране

Один из самых важных рейтингов вышел в апреле: Югра замкнула десятку с регионов с самым высоким уровнем жизни по стране. Об этом свидетельствует рейтинг Фонда развития гражданского общества.

Топ-10 возглавляют Москва, Тюменская область и Ленинградская область. Сразу за пределами тройки лидеров — Ямал. Также в десятке Подмосковье, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская и Калужская области.

Югра обходит столицу по таким показателям, как отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года, индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года и отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.

У югорчан больше всего денег на банковских счетах

В апрельском рейтинге регионов по размеру банковских вкладов ХМАО занял почетную пятую строчку: объем депозитов на одного югорчанина составляет 294 тысячи рублей. За год он вырос почти на 10 процентов. Такую статистику привели аналитики РИА Новости. При этом первую строчку рейтинга занимает, естественно, столица страны. Банковские накопления на одного москвича в три раза выше, чем у югорчан. А вот доля валютных накоплений жителей ХМАО составляет около трети всех вложений – 37,7%. С таким показателем Югра опередила всю страну, включая Москву (34,3%) и Санкт-Петербург (25%).

В Югре комфортно жить пенсионерам

В Югре жить хорошо не только молодым: округ вошел в топ-5 регионов, комфортных для пенсионеров. О нем в конце апреля сообщил РБК со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

В рамках исследования специалисты анализировали то, как живется пожилым россиянам в разных субъектах страны с точки зрения нескольких критериев — продолжительность здоровой жизни, занятость, социальная активность, ситуация с бедностью и качество социального обслуживания. В работе они использовали данные за 2019 год. В итоге пришли к выводу, что наиболее высокие показатели — у Москвы, ХМАО и Санкт-Петербурга.

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Это последний на сегодня топ: о нем мы писали 30 апреля. Однако уверены, что будущее подбросит нам немало поводов для гордости и радости: исследователи продолжают работать над новыми материалами, о которых мы вам обязательно расскажем.