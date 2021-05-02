Рецепты шашлыка от ведущих поваров России и мира

О том, как правильно выбрать мясо для шашлыка, мы уже говорили, теперь поговорим о том, как правильно его приготовить. В этом обзоре siapress.ruмы представим три рецепта от ведущих поваров России и мира.

Шышлык из телятины на дому

Не у всех есть возможность выехать за город на выходные. Но отчаиваться не стоит: время барбекю можно устроить и у себя дома. Интересным рецептом у себя в соцсетях поделился Константин Ивлев:

Вырезка телятины (200гр)

Репчатый лук (70гр)

Соль/Перец/Кумин по вкусу

Растительное масло (30гр)

Газированная вода (40мл)

Петрушка

Хорошее настроение

Маринуем 20 минут, а после – на сковородку, обжариваем с двух сторон до готовности. Подписчики знаменитого шеф-повара сообщают, что мясо получается как на углях. Вместо шампура необходимо использовать деревянные шпажки.

Куриный шашлык

Гордона Рамзи знают если не все, то многие. Вот его вариант приготовления шашлыка из курицы с официального сайта шефа:

Кедровые орехи (50гр)

Зубчик чеснока

Перец чили (по желанию);

Тертый пармезан (50гр)

Вяленые томаты (200гр)

Куриные бедрышки (500гр)

Две столовые ложки листьев петрушки

На медленном огне в течении пяти минут надо поджарить орешки, после переложить их на тарелку. Чеснок измельчить, перец нарезать маленькими полосками. Измельчите в блендере чеснок, орехи, пармезан, чили и вяленые томаты, перелить в большую миску.

Бедрышки нарезать, отправить в маринад, оставьте пропитываться на час. Маринованную курицу насадите на шпажки и поджаривайте на гриле по пять минут с каждой стороны. Готовые шашлычки украсьте рубленой петрушкой.

Шашлык из стерляди

Сталик Ханкишиев не раз публиковал рецепты шашлыка. Один из самых необычных способов разнообразить майский рацион – приготовить рыбу на гриле с различными специями.

Три ложки простого йогурта (катык, мацони или сметана)

Полторы ложки томатной пасты

Две столовые ложки индийской смеси «Тандури масала»

Половина головки свежего давленного чеснока

Хороший кусочек имбиря натертый через мелкую терку

Столовая ложка паприки

Семена кардамона из десяти стручков

Чайная ложка красного перца,

Пара ложек растительного масла

Соль

Все ингредиенты перемешать и смешать при помощи блендера. Нанести на разделанную рыбу и оставить на шесть-двенадцать часов в прохладном месте. Кусочки нанизать на шампуры. Жарить на сильном огне, чтобы кашица из специй как можно скорее образовала корочку, рыба внутри при этом не должна переготовиться.