Обзор самых дорогих коттеджей, которые сдаются посуточно в ХМАО

Майские праздники только начались, а значит, если вы не успели найти место для отдыха с компанией друзей или семьей за барбекю, можно еще успеть. В этом обзоре мы представим топ-5 дорогих дач, которые сдаются посуточно в разных городах Югры.

Ханты-Мансийск: коттедж 200 квадратных метров – 25 тысяч рублей

«Экологически чистый» дом находится в лесном парке столицы Югры, однако владелец обещает, что завораживающий лесной пейзаж и уединенное место расположения ничем не уступает загородным дачам. Зона отдыха коттеджа рассчитана на 12 человек, но спален всего две. Также участок оборудовано детской игровой площадкой, местом для барбекю и сауной.

Когалым: дом 200 квадратных метров – 10 тысяч рублей

Коттедж для вечеринок сдается в Когалыме. Автор объявления немногословен – только отметил, что дом оборудован финской баней и банкетным залом. На фотографиях мы можем увидеть, что внутри также есть светомузыка, барная стойка, телевизор, камин и… Портрет Путина.

Когалым: дача 80 метров квадратных – 10 тысяч рублей

Самый маленький дом в топе, но довольно уютный. Хозяин предлагает его для семьи или компании из шести-восьми человек. Снаружи есть облагороженная терраса, летняя веранда, отдельно построена баня. Дом оборудован телевизором, музыкальным центром, есть электронно-бытовые приборы. Авто объявления просит учесть, что на территории участка ведется видеонаблюдение.

Нижневартовск: коттедж 150 метров квадратных – 25 тысяч рублей

И опять – в черте города, но в сторону турбазы «Татра». Владелец отмечает, что дом большой, двухэтажный, с проведенным интернетом и телевидением. Также дом оборудован полами с подогревом, мангальной зоной. На территории имеется беседка и стоянка на три машины. Цена аренды может варьироваться от дня въезда, баня и услуги повара за дополнительную плату.

Ханты-Мансийск: дом 165 метров квадратных – 25 тысяч рублей

Хороший коттедж с библиотекой и теплыми полами. К зданию примыкает беседка, отдельно – зона для жарки барбекю и причал. Владелец уверяет, что на территории есть парковка на четыре машины, детская площадка. Из дома открывается замечательный вид на озеро.

Элитные дачи, которые сдаются в Сургуте, можно посмотреть в другом нашем обзоре.

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