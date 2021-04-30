ТОП-5 креативных способов нарядить пасхальные яйца

Красное яйцо – символ воскресения Христа. Однако сегодня пасхальным набором с яйцами, окрашенными в супер-яркие однотонные цвета, уже никого не удивишь. Особенно разнообразия хочется детям, которые приходят в восторг от процесса украшения пищи. А многие сейчас привыкли делиться фотографиями своих творений в социальных сетях. В этом материале мы приведем пять необычных способов, которые сделают ваш стол к главному христианскому празднику самым ярким, стильным и креативным.

1. Сладкая посыпка

От этого варианта дети точно будут ликовать, ведь это «легальный» способ поесть чего-нибудь сладенького перед застольем, как это любят делать малыши. Мелкие шарики, сердечки и звездочки – в любой кондитерской можно найти огромный выбор украшений. А украсить ими яйцо поможет пищевой клей. Просто опустите в него сначала одну половину, дайте обсохнуть. А затем то же самое проделайте со второй.

















2. А-ля натюрэль

енденция к экологичности и естественности не обошла стороной и религиозный праздник. Вместо приевшихся пищевых красок многие сегодня предпочитают использовать природные пигменты. Так, интересные цвета можно получить из отвара куркумы, крапивы или шпината, краснокочанной капусты, свеклы или клюквы, черники. Также хорошие природные красители получатся из виноградного сока темных сортов ягод и крепкого чая.

3. Совдеповский ажур

тот вариант связан ассоциациями с 90-ми годами 20 века. У каждого тогда журнальный столик или телевизор украшала ажурная салфетка. Сегодня она неплохо подойдет в качестве наряда для пасхального яйца. Но если такого раритета у вас нет, то вооружившись спицей и пряжей можно легко его связать. Это в любом случае будет выглядеть оригинально.

Выбрав по вкусу способ окрашивания, можно сделать именные яйца для членов семьи. К тому же это прекрасная идея для семейного праздничного селфи. Расписать их можно с помощью пищевых маркеров. Главное подобрать стильный шрифт и набить руку. В конце концов – сварить побольше яиц для многочисленный попыток.

5. Благородный мрамор

Нет, горную породу закупать не нужно. Мраморного эффекта можно добиться, добавив в краситель растительное масло. Или даже смешать несколько цветов. В заготовке аккуратно распределите «масляные пузырьки» зубочисткой. Так рисунок получится более игривым. А когда краска подсохнет, можно обтереть яйцо ватным диском, пропитанным маслом. Это придаст вашему творению роскошное сияние.

Фото: Diy.ru