Пять книг по маркетингу, обязательных к прочтению

Россияне все еще самая читающая нация в мире? Мы думаем, да. Более того, настаиваем на этом и подтверждаем фактами! В то время, как книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы находим людей, которые любят читать и делают это с завидной регулярностью. Сегодня о своих книжных предпочтениях рассказывает директор по маркетингу компании «Системный софт» и автор двух книг Руслан Галка.

Принципы. Жизнь и работа. Рэй Далио

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Наверное, одна из самых расхваленных в последнее время книг. И она того стоит. Книгу рекомендуют к прочтению Герман Греф и Билл Гейтс. В «Принципах» Рэй Далио, миллиардер, сделавший свое состояние с нуля, рассказывает, на каких ключевых принципах строится его жизнь и бизнес. Как принципы помогают достигать жизненных целей, жить полноценно и не тратить время и энергию на обдумывание одних и тех же событий и вещей.

Маркетинг от потребителя. Роджер Бест









Советую начинать изучение маркетинга с этой, пережившей множество переизданий и дополнений, книги. Прочитав и осознав ее, вас будет невозможно сбить с правильного понимания маркетинга – ни новыми концепциями, ни новыми инструментами. Безусловная классика маркетинга.

Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов. Майкл Портер

Второй маркетинговый мастрид. С момента выхода этой книги и до сих пор не было представлено ни одной новой стратегии завоевания лидерства на рынке. Вы либо лидируете в издержках, либо дифференцируетесь, либо фокусируетесь. Другого не дано.

Шпаргалки для боссов. Жесткие и честные уроки управления, которые лучше выучить на чужом опыте. Горяев Тимур

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Книга создателя концерна «Калина», крупного производителя косметики, продавшего свой бизнес-корпорации Unilever.

Эта книга как беседа со старшим успешным товарищем, который делится своим уникальным опытом создания и управления бизнесом. Тот случай, когда пуд соли съели за вас, все переварили и рассказали без прикрас как это было. Книга честная, откровенная. В ней много полезных советов по менеджменту в российских реалиях. Безусловно обязательна к прочтению всем управленцам.

Digital всемогущий. 101 инструмент для повышения продаж с помощью цифровых технологий. Юрий Павлюк

Книга, написанная моим коллегой и другом, выжимка уникального опыта и экспертизы в цифровом маркетинге.

Книга прививает четкое понимание того, как должен работать цифровой маркетинг на сложных рынках. Юрий просто и доступно объясняет, как увеличить поток клиентов, используя цифровые технологии. Самое ценное в книге, что она не завязана на каких-то новомодных инструментах, а базируется на правильном подходе к цифровому маркетингу, как к одной из составляющих комплекса маркетинга.

Настоятельно рекомендую владельцам бизнесов, управленцам и маркетологам.