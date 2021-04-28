Советы экспертов о том, как выбрать хорошее и вкусное мясо для шашлыка

Совсем скоро стартует шашлычный сезон – когда большая часть россиян на длинные майские праздники отправится отдыхать за городом. А что может быть лучше шашлычка собственного приготовления вкупе с природными пейзажами? Конечно же, ничего. Но сначала для барбекю необходимо выбрать хорошее. Несколько советов от экспертов – в этом обзоре siapress.ru.

Выбирайте магазин, которому доверяете

Если покупать мясо у сомнительного продавца – шанс отравиться возрастает. Поэтому стоит отдать предпочтение торговым предприятиям, которые на слуху и которым вы доверяете – у них можно попросить сопроводительную документацию (накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно).

При покупке охлажденного мяса

Обратите внимание на запах. Он не должен быть гнилостным и отдавать химией

Охлажденный кусок мяса не должен быть липким, влажным и сочиться кровью

Если есть возможность – посмотрите на мясо без упаковки, чтобы проверить наличие жира и жил

Темное мясо – старое. Свежее охлажденное мясо имеет красный цвет

Если вам предлагают рыхлое по консистенции мясо, скорее всего, оно размороженное. Его тоже можно использовать, однако по вкусу оно будет уступать охлажденному

При покупке замаринованного шашлыка

Изучите маркировку: важно отыскать сорт мяса. Необходимо брать только высший или первый

Обратите внимание на наличие консервантов. Важно, чтобы в списке не значился Е450, диацетат, цитрат натрия и фосфат.

Посмотрите на дату изготовления – производственный маринад может храниться не более недели. Если мясо упаковано в ведро, посмотрите, чтобы крышка не была вздутой.

Берите товар только известной марки

Не спешите брать упаковку, где много жидкости. Мясо, залитое уксусом, выделяет сок

Составлено на основе рекомендаций Роспотребнадзора РФ