Советы экспертов о том, как выбрать хорошее и вкусное мясо для шашлыка

Совсем скоро стартует шашлычный сезон – когда большая часть россиян на длинные майские праздники отправится отдыхать за городом. А что может быть лучше шашлычка собственного приготовления вкупе с природными пейзажами? Конечно же, ничего. Но сначала для барбекю необходимо выбрать хорошее. Несколько советов от экспертов – в этом обзоре siapress.ru.
Выбирайте магазин, которому доверяете
Если покупать мясо у сомнительного продавца – шанс отравиться возрастает. Поэтому стоит отдать предпочтение торговым предприятиям, которые на слуху и которым вы доверяете – у них можно попросить сопроводительную документацию (накладная на товар, сертификат соответствия, ветеринарная справка на мясо должны быть у продавца обязательно).
При покупке охлажденного мяса
- Обратите внимание на запах. Он не должен быть гнилостным и отдавать химией
- Охлажденный кусок мяса не должен быть липким, влажным и сочиться кровью
- Если есть возможность – посмотрите на мясо без упаковки, чтобы проверить наличие жира и жил
- Темное мясо – старое. Свежее охлажденное мясо имеет красный цвет
- Если вам предлагают рыхлое по консистенции мясо, скорее всего, оно размороженное. Его тоже можно использовать, однако по вкусу оно будет уступать охлажденному
При покупке замаринованного шашлыка
- Изучите маркировку: важно отыскать сорт мяса. Необходимо брать только высший или первый
- Обратите внимание на наличие консервантов. Важно, чтобы в списке не значился Е450, диацетат, цитрат натрия и фосфат.
- Посмотрите на дату изготовления – производственный маринад может храниться не более недели. Если мясо упаковано в ведро, посмотрите, чтобы крышка не была вздутой.
- Берите товар только известной марки
- Не спешите брать упаковку, где много жидкости. Мясо, залитое уксусом, выделяет сок
Составлено на основе рекомендаций Роспотребнадзора РФ