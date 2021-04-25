ТОП-5 привычек, которые незаметно воруют молодость и красоту

Кто не мечтает после 40 лет выглядеть как в 20. Иметь стройное подтянутое тело и лицо без единой морщинки. Конечно, определенную роль в этом играет генетика, к тому же существует целый спектр процедур, которые способны омолодить организм. Но что мы можем сделать «сегодня», чтобы сохранить резерв красоты и здоровья на «завтра»? В этом обзоре мы представили пять неочевидных привычек, которые день за днем выкачивают из вас молодость и красоту.

1. Сидеть «нога на ногу»

Распространенная вредная привычка среди офисных работников. В такой позе ось тела меняется, нагрузка перераспределяется, в следствии чего перенапрягаются суставы, мышцы и связки, что ведет к проблемам с нижним отделом позвоночника. Здоровая осанка – это залог красоты.

Фото: simpleslim.ru

2. Умываться горячей водой

Умывание горячей водой способствует ее преждевременному старению. Она хорошо смывает кожный жир, очищает кожу, но вместе с тем раздражает ее и смывает липидный слой. Такое ежедневное умывание приведет к расширению сосудов, застою крови, что может вызвать покраснение щек и носа. А это не те розовые щечки, к которым каждая стремится.

Фото: legkopolezno.ru

Умываться лучше водой комнатной температуры, так вы сможете избежать пересушивания кожи лица и других нежелательных проявлений.

3. Частое использование патчей

Увлажнение – это один из важнейших этапов ухода за кожей. Патчи помогают быстро избавиться от сухости, следов усталости и неглубоких морщин. Однако в качестве основного ухода за коже вокруг глаз они могут и навредить. Специалисты говорят, что быстрый эффект от патчей достигается за счет парникового эффекта, что не решает проблему сухости кожи, а наоборот может усугубить ее.

Рационально использовать их не чаще 1-2 раз в неделю, как обычно пишут на упаковке производители.

Фото:beautyhunter.ru

4. Бег каждый день

В преддверии пляжного сезона многие стремятся быстро привести тело в порядок после долгой малоактивной зимы. Бег – один из малозатратных и общедоступных для этого способов. Но здесь главное не переусердствовать. Некоторые специалисты утверждают, что ежедневный бег подходит для хорошо подготовленных спортсменов.

Для начинающих больше подойдет график бега через день. При этом оптимальное время тренировки – 10-30 минут. Неправильный подход к тренировкам может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также считается, что чрезмерная активность ведет к ускорению процессов старения кожи. Поэтому важно помнить о восстановлении водного баланса после занятий спортом и прислушиваться к своему организму.

5. Использовать просроченную косметику

Кто не так часто пользуется косметикой, считает, что краситься ею можно до тех пор пока она не закончится или, к примеру, пока тушь не засохнет и не осыпется комочками вокруг глаз. А тональный крем, которым лишь иногда замазывают высыпания и нежелательные круги под глазами может лежать в косметичке годами. Не стоит забывать, что у всего есть предел, а у косметики срок годности.

Производители обычно ограничивают жизнь косметических средств 12 месяцами. Но это не значит, что использовать ее можно целый год. Срок использования туши после вскрытия составляет около трех месяцев.

В жидких текстурах быстро размножаются вредоносные бактерии и грибки, которые могут навредить вашему внешнему виду и здоровью. С испорченной косметикой лучше расставаться без сожаления!