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Дорого-богато: какие недешевые загородные дома можно снять в Сургуте на майские праздники? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 дорогих дач Сургута, которые можно снять посуточно

Дорого-богато: какие недешевые загородные дома можно снять в Сургуте на майские праздники? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Майские праздники близко. Традиционно во время этих выходных множество людей отправляется на дачи жарить шашлыки. В этом обзоре вы увидите топ-5 самых дорогих дач, которые можно арендовать посуточно.

Коттедж в поселке Дорожный – 490 метров квадратных, от 10 тысяч рублей в сутки

Дачный участок в 10 соток сдают за сумму от 10 тысячи рублей. Хозяин отмечает, что в зависимости от дня недели цена может варьироваться. В доме есть большой гостевой зал на 50 мест, камин, телевизор, караоке, игровая приставка, массажное кресло, бильярд. На ночевку может остаться 21 человек.

Помимо всего прочего гостям предлагается попариться в настоящей русской баньке, отдохнуть в турецком хамаме, поплавать в бассейне или расслабиться в джакузи.

Во дворе дома для отдыха оборудованы беседки, одна из которых на плавающем понтоне. Авто объявления уверяет, что кроме как приготовлением барбекю (на даче есть мангал, казан, шампуры, решетки и печи) можно заняться рыбалкой и подать на обед свежего сома или подлещика.

Домик в садовом товариществе «Черемушки» – 200 метров квадратных, от 10 тысяч рублей в сутки

Снять загородный участок на 15 спальных мест можно в «Черемушках» за 10 тысяч, но стоимость также может измениться. Владелец домика сообщает, что указанная цена – за компанию из 10 человек, каждая дополнительная персона вносит оплату в 500 рублей. Отмечается, что за детей до 10 лет платить не нужно.

Дача находится в пяти километрах от города, есть беспроводной интернет и караоке. После плотного шашлычного обеда можно поплавать в речке – участок находится в живописном месте у водоема.

Гости также могут попариться в бане или сауне, а также отдохнуть в двух беседках на территории коттеджа.

Дача в садовом товариществе «Сосновый Бор» – 100 метров квадратных, от 15 тысяч рублей в сутки

Коттедж на участке в 19 соток обойдется в 15 тысяч рублей. Хозяин сообщает, что возможна почасовая оплата – всего 1500. Домик построен из экобруска, на территории есть баня.

Внутри помещения можно увидеть укомплектованную кухню, банкетную зону с верандой, караоке и пять спальных комнат на 10 человек. Авто объявления обещает, что гостям будет предложена идеальная зона для жарки шашлыков.

Коттедж в садовом товариществе «Чернореченский» – 120 метров квадратных, от 20 тысяч рублей за сутки

Домик полностью деревянный, отдаленно напоминающий старинную избу. Помимо этого, гостей могут привлечь светомузыка, баня, камин и караоке. Несмотря на то, что участок находится в 10 минутах езды от Сургута, владелец обещает полное единение с природой для всех отдыхающих.

Дом в садовом товариществе «Газовик» – 400 метров квадратных, от 40 тысяч рублей

Самый дорогой коттедж с 20 сотками земли в топе – на него из вашего кошелька уйдет сумма не менее 40 тысяч. Автор объявления заверяет, что в доме есть большой банкетный зал, 12 спальных мест, музыкальная аппаратура и караоке. Также на территории есть оборудованная парковка и баня.

Материал составлен на основе информации сайта Авито. Не реклама


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Сегодня в 19:03, просмотров: 209, комментариев: 0
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