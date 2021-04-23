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Актёр издевается над названием югорской реки

«Вечерний Ургант» обнаружил на карте Югры реку с непроизносимым названием

Актёр издевается над названием югорской реки
Скрин: Первый канал

Актер Александр Горбатов в «Вечернем Урганте» поделился открытием: в Югре есть речка Хольненгпухыръёхан. Вместе с ведущим они по очереди прочитали импровизированные монологи о небольших реках России с необычными названиями в стиле сериала «Угрюм-река», в котором артист сыграл главную роль.

В выпуске Ургант и Горбатов сочиняли псевдопатриотические монологи о реках Тухлянка, Пах, Третья щель и Волосня. Но именно река Хольненгпухыръёхан заставила гостя быстро сдаться.

«Хальненг…пухариёхн! Да, так. Деревня наша стоит на правом берегу Хальненгпухариёхана… Ух, ё… Если у тебя тревога на душе, или настроение плохое – выйдешь на… Хальненг… пухариёхн… И все проходит! Потому что Хальненгпухариёхнг – река спокойная, умиротворенная. Кстати у нас в деревне ни у кого проблем с дикцией нет. Мы еще в нашей деревне песни любим петь: «Издалека долго, течет река… Хальненгпухариёхн».

Казалось бы, произнести невозможно, вулкан Эйяфьятлайокудль рядом с югорской речушкой рядом не стоял. На самом деле, запомнить и произнести название реки просто: достаточно разделить его на части. Хольненг-пухыръ-ёхан. У корреспондента siapress.ru произнести получилось со второго раза. Уж югорчанам ли не уметь произносить всяческие «аганы» и «еганы»?

В сети восхищенные рекой поэты пишут ей стихи:

Трудно вымолвить с первого раза!
Хольненгпухырьёхан — ну и звук!
Ох, и длинное слово, зараза.
Восемнадцать увесистых букв.

При этом Хольненгпухыръёхан — водоем с далеко самым сложным названием в Югре. Мойёшъянгтыай-Еган — река в Белоярском районе, которую можно найти по координатам: 63.728556, 68.841062. Ай-Тунгсортъёган — река неподалеку. Озеро Вонтпайлемынгтый-Лор — тот же Белоярский район, координаты 63.056555, 69.887979.

А как вам озеро Сумтынглемынгтыйлор (63.018910, 70.187822), слева от которого – река Сумтынглемынг, а справа — реки Мевтынглемынг и Пошасолынгъюган? Язык не сломайте!

Рядом мы нашли озеро Менкасорхынглор (63.138708, 70.654953) и реку Овлихлоръёхан: в общем, материала для новых юморесок «Вечернего Урганта» предостаточно.


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Сегодня в 12:07, просмотров: 249, комментариев: 0
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