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​Дорого, но с комфортом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 квартир в аренду в самом дорогом районе Сургута

​Дорого, но с комфортом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Сейчас на рынке Сургута, если верить популярной онлайн-доске объявлений, можно арендовать почти 400 квартир. Цены на съем зависят от качества жилья и от его расположения. Самое дорогие жилье, традиционно, расположено в центральном районе города.

Представляем топ-5 самых дорогих квартир Сургута, которые можно взять в аренду надолго.

5 место – 65 тысяч рублей за «трешку» с дизайнерским ремонтом

На улице Гагарина сдается трехкомнатная квартира с дизайном для любителей востока. В квартире два санузла (с душевой и с большой круглой ванной), большая гардеробная, объединённые кухня-столовая-гостиная, много встроенной мебели, теплый пол. Имеются сплит-системы, сейфы, водонагревательный котёл, стиральная и посудомоечная машины, винный шкаф. «Квартира на две стороны», прекрасные виды изо всех окон», - отмечает собственник. Арендовать можно семьям с детьми.

4 место – 70 тысяч рублей за просторную квартиру с видом на парк

В доме комфорт-класса на Университетской сдается просторная квартира со всем необходимым для проживания. «Панорамное остекление, вид на парк «Caймa». Развитая инфраструктура, рядoм все градообразующие предприятия. Курить в квартире нельзя, для этого есть балкон. В квартире есть все для комфортного проживания (интернет, телевизор, стиральная машина, прекрасная аура», - подчеркивает владелец.

3 место – 80 тысяч рублей за оригинальную «двушку»

На Университетской предлагают в аренду двухкомнатную квартиру, в которой есть все для комфортного проживания: мебель, бытовая техника, кондиционеры, подогрев полов. Вокруг – развитая инфраструктура центра города.

Но, судя по фото, чтобы жить в этой квартире надо любить пестрое.

2 место – 90 тысяч рублей за 4 комнаты с евроремонтом

На Ленина можно снять 4-комнатную квартиру с евроремонтом. Квартира полностью укомплектована всей мебелью и бытовой техникой, дом находится в центре города, со всей инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. Все дополнительные платежи включены в стоимость.

Судя по количеству фото из санузла, арендаторы должны оценить унитаз.

1 место – 90 тысяч за 3 комнаты с панорамным видом

На Университетской в доме с консьержкой сдается 3-комнтаная квартира площадью 120 «квадратов». В квартире есть всё: кухня-гостиная и две спальни, а также вся необходимая мебель, большая гардеробная, бытовая техника, кондиционеры, бойлер, телевизоры, а также два санузла с душевой кабиной и ванной. Плюс – дизайнерский ремонт и панорамный вид на парк. Но квартира не сдается семьям с маленькими детьми (до 6 лет), а также с животными. Стоимость аренды указана без учета коммунальных услуг. Курить в квартире запрещается.

*По материалам Avito.ru. Не реклама


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18 апреля в 23:33, просмотров: 186, комментариев: 0
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