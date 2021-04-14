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Как защитить велосипед от угона? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ советов, которые помогут защитить велосипед от воров

Как защитить велосипед от угона? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: pixabay.com

На улице теплеет, снег почти весь растаял, весенние ручейки потихоньку испаряются. Это означает, что совсем скоро откроется велосезон. К сожалению, вместе с этим активизируются велосипедные воры – одиноко припаркованный транспорт в подъезде или на стоянке может привлечь внимание недобросовестных людей. Как защитить свое имущество – несколько советов представлены в этом обзоре.

Используйте велозамок

Самый простой и всем знакомый вариант – велозамок. Продается во многих спортивных магазинах, есть разных цветовых расцветок, компактен. Кроме того, такое средство защиты не очень дорого по стоимости.

Сфотографируйте серийный номер

Зафиксируйте серийный номер, он обычно расположен под кареткой, где соединяются педали. Также необходимо сделать несколько хороших фото и запомнить «особые приметы» – царапина на раме, марка транспорта, наклейка на руле или иной знак, который выделит вашу вещь от любой другой подобной и облегчит поиски. Не помешает сохранить документы – они докажут, что именно вы владелец.

Не бросайте велосипед где попало

Тамбур подъезда, лестничная клетка, темный угол подворотни с этого момента не те места, где вы должны оставлять своего двухколесного друга. Постарайтесь найти специальную стоянку около крупного магазина или бизнес-центра, там, обычно, установлены камеры, которые отпугнут вора или зафиксируют момент кражи. Если же поблизости нет парковки, отдайте предпочтения местам, где есть много прохожих.

Оплатите страховку

Даже если ваш велосипед попадет, со страховкой вам не придется надеяться на полицию и совесть воришки. За небольшой взнос страховая компания гарантирует вам возмещение ущерба, если вдруг транспорт угонят.


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Сегодня в 20:00, просмотров: 116, комментариев: 0
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