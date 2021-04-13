Группа «Браво» выпустила архивный альбом 1989 года с Евгением Осиным на вокале

Спустя 32 года после записи второй номерной альбом «Браво» издан официально. Релиз в высшей степени интересный для тех, кто погружен в историю группы: к 1989 году из коллектива окончательно ушла Жанна Агузарова, государственная фирма грамзаписи «Мелодия» при этом вдруг очнулась и выпустила миньон с четырьмя песнями уже несуществующего состава, а сами «Браво» в это время усиленно искали нового солиста — причем было решено со странными девушками больше не связываться.

История, кстати, показала, что это условие невыполнимо — и сегодня рулевой «Браво» Евгений Хавтан играет в проекте Los Havtanos с певицей Яной Блиндер, объяснив это в интервью siapress.ru кармой. «Браво» при этом, судя по всему, поставлено на паузу — лидер перебирает архивы и издает самое интересное: в прошлом году это были первые магнитоальбомы 1984 и 1985 года, сейчас — диск с вокалистом Евгением Осиным, который в конце 80-х утек в многочисленные студии звукозаписи (у меня, например, была кассетная копия с бобины), но официально так и не вышел.

Собственно, для посторонних тут ничего особо интересного, наверное, нет: большая часть этой программы в итоге была издана спустя пару лет на виниловой пластинке «Стиляги из Москвы» — на инструментальные фонограммы просто наложили голос Валерия Сюткина.

Эксклюзивом осинского альбома остались песни «Просто так», «Сны» и «Юрий Гагарин», причем первые две в итоге были изданы на сборнике «Песни разных лет» 1995 года, а Гагарин до сей поры оставался массовому слушателю неведом. Спустя много лет сам Евгений Осин реанимировал эту песню, сделав из нее стандартный поп-номер с пластмассовым звучанием; он в итоге затерялся на одном из альбомов, а жаль — в исполнении «Браво» песня демонстрировала явный хитовый потенциал.

Остальное — «Добрый вечер, Москва!», «Мне грустно и легко», «Король Оранжевое лето» etc. — по праву вошло в золотой фонд и группы, и российской поп-музыки. Слушать эти хиты сегодня в непривычном исполнении Осина — отдельное удовольствие. Там, где Сюткин берет харизмой, стиляжностью, ярким, выверенным артистизмом, Осин блистает искренностью, радостью, какой-то детской восторженностью; неудивительно, если знать, что он очень хотел быть в «Браво», причем неважно кем.

Альбом «Скажем мы друг другу «Браво!», таким образом, — вроде бы исполнение мечты, он светится счастьем и незамутненной радостью, к которым 32 года ожидания прибавили трагизм шекспировских масштабов. Юный и счастливый Женя Осин вскоре будет уволен за пьянство; спустя несколько лет станет поп-звездой с дворовыми песнями; неминуемый спад в карьере снова приведет его к зеленому змию, объятия которого и погубят. «Не сбылась мечта наивная», поманила и исчезла. Остался десяток песен на память. Не так уж и много. Но и немало.

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