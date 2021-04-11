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​ТОП-5 опасных насекомых со смертельными «поцелуями» // Обзор СИА-ПРЕСС

Пять самых опасных насекомых, от укусов которых можно умереть в страшных муках

​ТОП-5 опасных насекомых со смертельными «поцелуями» // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: protoxin.ru

Санврачи Югры призывают жителей округа подготовиться к сезону клещей и привиться от клещевого энцефалита. С приходом весны опасные членистоногие просыпаются и «нападают» на людей. Клещи являются переносчиками таких серьезных и опасных для человека заболеваний, как моноцитарный эрлихиоз, клещевой энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз, болезнь Лайма (боррелиоз) и другие.

Вероятность заразится не слишком высока – 90% клещей, согласно исследованиям стерильные. Но любителям лесных прогулок подстраховаться все же стоит. Вакцинация от клещевого энцефалита проводится двукратно с минимальным интервалом между первой и второй прививками в один месяц и ревакцинацией через год. А пока siapress.ruподготовил ТОП-5 самых опасных укусов насекомых.

Фото: domvred.ru

1) Триатомовые клопы

Эти кровососущие получили также романтичное название поцелуйные клопы за свои «поцелуи смерти». К счастью, это насекомое водится только в тропических районах Южной Америки. Его укус совершенно безболезненный и не является смертельным для человека. Однако клоп переносит болезнь Чагаса. Это опасное инфекционное заболевание может прогрессировать на протяжении 12 лет. Начинается все с небольшого отека вместе укуса, а закончиться может проблемами с сердцем и пороками развития органов. На поздней стадии вылечить жертву «романтичного» клопа невозможно, однако лекарства помогут снизить вероятность смерти.

Фото: fishki.net

2) Гигантские азиатские шершни

В Японии от укуса этого кусачего насекомого погибает до 40 человек ежегодно. Его также называют шершнем-убийцей. Его длина может достигать до восьми сантиметров, а яд составит конкуренцию змеиному. Ощущения при попадании яда в тело человека сравнивают с забиванием раскаленного гвоздя. Действие токсинов приводят к отеку, повышению температуры и отмиранию тканей.

Этих смертельно опасных насекомых уже обнаруживали в США и даже в Великобритании. Как насекомое перемещается между континентами, ученые пока не выяснили.

3) Африканские муравьи сиафу

Это единственное насекомое, которое нападает на жертву «умышленно» и пожирает ее плоть. Их убийственная сила состоит в количестве: колония муравьев может состоять из 20 миллионов особей. Ей под силу справиться с целой деревней. Обитают сиафу в Африке, и часто нападают на спящих туристов. Их смерть, скорее всего, наступает не от самого яда, а от удушья после того, как насекомые заполоняют внутренние органы.

Фото: barkingdogbakeryokc.com

4) Осы

Насекомое довольно социальное – каждый россиянин не раз встречался с осами. Сам по себе ее укус не опасен: он может вызвать боль, воспаление, температуру, но не смерть. Однако часто этот яд вызывает аллергическую реакцию, от чего возможен летальный исход. Особо опасен укус в шею или язык. В этих случаях сильный отек может перекрыть дыхательные пути, привести к асфиксии и смерти.

Ужаливание осы также может вызвать анафилактический шок, что приводит к боли в грудной клетке и посинению конечностей – здесь без посторонней помощи не обойтись. По статистике 15% жертв полосатых насекомых, испытавших такую реакцию, погибают.

Фото: klecheynet.ru

Неоднократные укусы ос приводят к накоплению яда в организме – с каждой последующей встречей с их жалом реакция будет усиливаться.

5) Мухи Цеце

Ее укус считается самым смертоносным для жителей африканского континента. От укуса этого паразита страдают около трех миллионов человек ежегодно. Муха Цеце заражает свою жертву опасным

заболеванием – трипаносомозом (или сонная болезнь), симптомами которого является несвязная речь, судороги и поражение центральной нервной системы. Со временем приводит к летальному исходу.

Фото: placepic.ru


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11 апреля в 12:10, просмотров: 4751, комментариев: 0
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