16+
Логотип Сиапресс
USD  77,1657   EUR  91,7809  

Новости

Больше новостей
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
0
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Вы обеспокоены эскалацией ситуации на Донбассе?
Комментировать
2
Отношение властей к Навальному в колонии:
Комментировать
1
Обзывая своих детей, вы:
Комментировать
1
Вы обзываете своих детей?
Комментировать
0
Владимир Путин красивый?

Да 26.8%

Нет 54.9%

Не знаю 18.3%

Всего голосов: 164

Комментировать
2
Больше опросов

Еж-альбинос, соболь и хамелеон: каких экзотических животных продают в Сургуте и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Необычные питомцы, которых можно приобрести в Сургуте и других городах ХМАО

Еж-альбинос, соболь и хамелеон: каких экзотических животных продают в Сургуте и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: Авито, blog.vsemayki.ru

Многие из нас хотели бы завести себе питомца. Вот только не каждый хочет завести себе не вызывающих удивления кошку, собаку или хомяка. Каких экзотических животных продают в Сургуте и Югре? Об этом в сегодняшнем обзоре siapress.ru.

Сургут

Белка-летяга

Одомашненных белок-летяг в Сургуте продают за 7000 рублей. Владелец животных предлагает молодых грызунов собственного разведения и более взрослых особей.

Калифорнийский красный рак

За мальков ракообразного просят 50 рублей, но автор объявления отмечает, что цена указана за покупку большой партии, но можно поторговаться. Продавец готов отправить животных во все субъекты России.

Тритон

Забавное земноводное продают вместе с его местом жительства – пластиковый аквариум и его наполнение в комплекте с животным обойдется новому хозяину в 600 рублей.

Соболь

Самое дорогое животное в топе – за одного просят 14 тысяч рублей. Владелец уверяет, что соболя можно приучить к лотку. Также питомец будет не только радовать глаз своей красотой, но и «следовать за своим хозяином по пятам».

Енот

Трехмесячный енот обойдется в 7200. Автор объявления сообщил, что животное привито и приучено к лотку. Возможна доставка.

Королевская змея

Взрослую особь змеи длиной 120-130 сантиметров оценили в 10 тысяч рублей. Вместе с ней новый хозяин получит террариум с аксессуарами.

Ханты-Мансийск

Лягушка рогатка

Еще одно земноводное в топе, но уже дороже – годовалого самца рогатой лягушки оценили в 1800 рублей.

Африканский еж-альбинос

Ежика с очень редким окрасом продают вместе с его клеткой за 6000 рублей. Также новому хозяину отдают колесо и домик.

Нижневартовск

Щегол

Единственная птица в рейтинге – щегол. За самца пернатого автор объявления просит всего одну тысячу. Владелец отмечает, что такой питомец будет радовать своим пением и готов предоставить видео в качестве доказательства.

Федеровский

Хамелеон

Экзотическая рептилия обойдется в пять тысяч. «В наследство» новому обладателю хамелеона достанутся террариум, специальная лампа и немного корма.

Не реклама. Обзор составлен на основе информации из объявлений Авито


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:07, просмотров: 130, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 17 муниципалитетах ХМАО 736
  2. В Сургуте на Мира горел жилой дом 731
  3. Охота на пернатую дичь в Югре начнется на неделю раньше 724
  4. Партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Югру 723
  5. Александр Большунов выиграл в Югорском лыжном марафоне 512
  6. Наталья Комарова заняла третье место в топе губернаторов-долгожителей 405
  7. Спортсменка из Югры получила золото на чемпионате России, поставила рекорд и отправится на Олимпиаду 365
  8. В Югорске закрывается ковидный госпиталь 321
  9. Родители в Югре возмущены тем, что выпускные в детсадах пройдут без их участия 274
  10. Еж-альбинос, соболь и хамелеон: каких экзотических животных продают в Сургуте и Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 130
  1. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 7473
  2. Народный человек 6013
  3. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 3812
  4. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 3613
  5. ​Дайте выспаться! 3584
  6. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 3530
  7. ​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3401
  8. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 3395
  9. ​Быть такими ужасными – это законно? 2855
  10. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 2848
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19647
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10549
  3. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 10135
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 9986
  5. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 8938
  6. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8643
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8431
  8. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 8099
  9. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 7878
  10. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 7473

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика