Необычные питомцы, которых можно приобрести в Сургуте и других городах ХМАО

Многие из нас хотели бы завести себе питомца. Вот только не каждый хочет завести себе не вызывающих удивления кошку, собаку или хомяка. Каких экзотических животных продают в Сургуте и Югре? Об этом в сегодняшнем обзоре siapress.ru.

Сургут

Белка-летяга

Одомашненных белок-летяг в Сургуте продают за 7000 рублей. Владелец животных предлагает молодых грызунов собственного разведения и более взрослых особей.

Калифорнийский красный рак

За мальков ракообразного просят 50 рублей, но автор объявления отмечает, что цена указана за покупку большой партии, но можно поторговаться. Продавец готов отправить животных во все субъекты России.

Тритон

Забавное земноводное продают вместе с его местом жительства – пластиковый аквариум и его наполнение в комплекте с животным обойдется новому хозяину в 600 рублей.

Соболь

Самое дорогое животное в топе – за одного просят 14 тысяч рублей. Владелец уверяет, что соболя можно приучить к лотку. Также питомец будет не только радовать глаз своей красотой, но и «следовать за своим хозяином по пятам».

Енот

Трехмесячный енот обойдется в 7200. Автор объявления сообщил, что животное привито и приучено к лотку. Возможна доставка.

Королевская змея

Взрослую особь змеи длиной 120-130 сантиметров оценили в 10 тысяч рублей. Вместе с ней новый хозяин получит террариум с аксессуарами.

Ханты-Мансийск

Лягушка рогатка

Еще одно земноводное в топе, но уже дороже – годовалого самца рогатой лягушки оценили в 1800 рублей.

Африканский еж-альбинос

Ежика с очень редким окрасом продают вместе с его клеткой за 6000 рублей. Также новому хозяину отдают колесо и домик.

Нижневартовск

Щегол

Единственная птица в рейтинге – щегол. За самца пернатого автор объявления просит всего одну тысячу. Владелец отмечает, что такой питомец будет радовать своим пением и готов предоставить видео в качестве доказательства.

Федеровский

Хамелеон

Экзотическая рептилия обойдется в пять тысяч. «В наследство» новому обладателю хамелеона достанутся террариум, специальная лампа и немного корма.

Не реклама. Обзор составлен на основе информации из объявлений Авито