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Потомок четырех королевских династий, женился с 12 пенсами в кармане, сделал обручальное кольцо из диадемы матери: интересные факты о принце Филиппе

Пять интересных фактов о муже королевы Великобритании, принце Филиппе

Потомок четырех королевских династий, женился с 12 пенсами в кармане, сделал обручальное кольцо из диадемы матери: интересные факты о принце Филиппе
фото: Alastair Grant / AP

Накануне скончался принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. В связи с этим siapress.ruподготовил несколько интересных фактов о герцоге Эдинбургском.

В его родословной числится сразу несколько королевских династий

Филипп родился в семье принца Андрея Греческого и Датского и принцессы Алисы Баттенберг. Среди предков покойного герцога также числятся представители датской, британской и даже российской. Его мать является троюродной сестрой Николая II, а бабушка со стороны отца – внучкой Николая I.

Из-за брака сестер с немецкими аристократками герцог слыл родственником нацистов

Все четыре сестры Филиппа вышли замуж за немецких аристократов, они же были членами нацисткой партии. Из-за этого факта принцу было сложно смыть репутацию «родственника нацистов», хотя его мать служила в Красном Кресте в оккупированных Афинах и помогала скрываться еврейским беженцам.

Обручальное кольцо было переплавлено из диадемы матери Филиппа

Когда принц собрался жениться, на его счету было всего 12 пенсов. Однако его мама, принцесса Алиса, подарила ему одну из своих диадем с бриллиантами – именно из него создали красивое обручальное кольцо, которое Елизавета II носит до сих пор.

У королевы и принца был самый долгий брачный союз среди действующих монархов

Елизавета II и Филипп поженились 74 года назад. По продолжительности союза им уступают император Японии Акихито и императрица Митико (в браке 58 лет), королева Дании Маргрете II и принц-консорт Хенрик (в браке 50 лет), король Швеции Карл ХVI Густав и королева Сильвия (в браке 41 год).

Герцогу организуют военные похороны

Издание The Mirror сообщает, что супруг королевы Великобритании еще при жизни отказался от государственных похорон, хотя имел на это право. Вместо этого пройдут военные похороны с частной службой в часовне Святого Георгия в Виндзоре.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 126, комментариев: 0
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