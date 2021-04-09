Как отечественные приложения забьют смартфоны россиян, и почему это хорошо

В России вступил в силу закон, обязывающей производителей смартфонов, планшетов, умных телевизоров и прочих устройств предустанавливать на них российские программы. Документ был подписан Владимиром Путиным еще в декабре 2019 года.

Siapress.ru ознакомился со списком программ, которые должны предустанавливаться, и решили вкратце обозреть самые интересные из них (сам софт хороший, но ситуация - катастрофическая).

Яндекс (поиск)

Если под «поисковиком» имеется в виду основное приложение Яндекса – это замечательное решение. Приложение «Яндекс» - «швейцарский нож» из всего, что может быть нужно современному человеку: тут вам и голосовой помощник «Алиса», и новости с погодой, и Яндекс.Музыка, и Яндекс.Маркет (эдакий «Вайлдберриз» с товарами по категориям – от обуви до протеина) и даже раздел с играми для смартфона, которые не нужно устанавливать – открыл и играй. В перспективе именно это приложение сильно увеличит популярность экосистемы Яндекса среди россиян, и конечно же, долю поисковых запросов в сравнении с Google.

Удобный браузер. Быстрый и жутко функциональный. Защищает конфиденциальность – по умолчанию не дает сайтам доступ к файлам cookie. Рядом с адресной строкой есть значок «оценка сайта» - нажав на него, можно почитать отзывы пользователей о сайте, его рейтинг и количество комментариев, а также отсортировать их по критериям. Увы, функция есть только на популярных сайтах.

Тут же рядом есть кнопка «прочитать вслух» - для этого не нужно скачивать никаких дополнительных голосовых модулей. Просто нажимаете «плэй», и приятный голос «Алисы» складно и без ошибок читает вам новости, статьи на википедии, и что угодно еще. Но также – работает только на известных сайтах.

Есть функция «только текст», которая убирает лишнее форматирование страницы, картинки и шрифты. Очень удобно, если нужно сосредоточиться на чтении. И опять же – не на всех сайтах.

Карты как карты. Пожалуй, удобнее «гугловских», хотя и проигрывают по некоторым функциям (по панорамам – к ним еще вернемся). Из полезного - есть офлайн карты, работающие без интернета, 3d-режим – удобно для автомобильной навигации.

Есть также гибридный режим – это когда на спутниковые снимки накладывается инфраструктура – улицы, их названия, значки автобусных остановок, магазинов и прочих заведений. Выходит довольно наглядно.

Есть панорамы – большие снимки (по факту – фотосферы) - которые можно «крутить». Но сняты они все с воздуха, и не очень понятно, в чем их практическая ценность. Вряд ли панорама с такой высоты поможет вам найти нужную развязку или городскую площадь – не разглядите.

Еще более сомнительна ценность эстетическая – снимки неизменно плохого качества, с темными пятнами и искажениями. Стены домов – с зазубринами, дороги – зигзагами, лесные чащи и вовсе не чащи, а темные пятна. Это совсем не тот опыт, который предлагают наземные панорамы в Google-картах.

Преимущества перед «Mail Облаком» - два дополнительных гигабайта по бесплатному тарифу (восемь против десяти) и возможность бесплатной безлимитной синхронизации фото с телефона. Вот прям безлимитной. Правда только фото – для видео нужна платная подписка.

В любом случае, это весомое преимущество: подключил функцию синхронизации фоток с телефона, и все снимки тут же «улетают» на сервера Яндекса, и если телефон потеряется - снимки останутся. Притом фотографии не занимают места на «облачном» диске – они размещаются вне его.

Почта и новостной сервис Mail.ru

Не очень понятно, для чего смартфону с установленным приложением Яндекса (в котором уже есть новости) новостной сервис от Mail.ru.

Да и вообще, комбинация странная: поиск и браузер от яндекса, а почта от «мэйлру». На мой взгляд, приложение Яндекс.Почты в разы удобнее, понятнее и «опрятнее» в плане интерфейса, хоть и проигрывает в популярности «мэйловской». В обоих приложениях есть возможность подключать почтовые ящики от любых сторонних сервисов: от «yahoo» и «google mail» до «рамблера» и того же «мэйла»/«яндекса».

Мессенджер ICQ

Тук-тук. Им кто-то еще пользуется? А стоило бы! В 2020 году Mail.ru «перезапустила» мессенджер, который теперь называется ICQ New. Приложение – один в один «WhatsApp»: есть и анимированные стикеры, и голосовые сообщения (и автоматическая расшифровка в текст!), и возможность обмениваться фото/видео, а также создавать опросы. Можно общаться по видеосвязи – вдвоем или в «конфе» до 30 человек. Все бесплатно.

Пропали UINы - регистрация и вход теперь по номеру телефона. Похоже, от старой «аськи» остались лишь анимированные смайлы-«колобки» - и те в виде стикеров. Вот уж приложение, которое действительно порадовало. Зря люди к нему так скептичны.

Голосовой ассистент «Маруся»

В целом, «Маруся» повторяет функционал «Алисы» - за исключением разве что поиска музыки по типу «шазама». Есть тут и игры для всей семьи, и поиск билетов в кино, и функция запоминания любых вещей – просто говорите «Маруся, запомни», и произносите название услышанной пьесы, сорта чая или новый номер телефона подруги – виртуальный ассистент все запомнит. Потом можете в любой момент спросить, что Маруся запомнила, и она вам ответит.

Минус - для работы большинства функций нужно авторизироваться через VK Connect – аналог «Гугл аккаунтов», но для сервисов Mail.ru.

Явные отличия «Алисы» от «Маруси» увидеть сложно – функционал у обеих почти что безграничный. Вопрос лишь в том, насколько качественно он реализуется, насколько хорошо «натренирована» нейросеть и насколько правильно она понимает ваши запросы. Узнать все это можно только при долгосрочном использовании голосового помощника.

С другой стороны, «умные» колонки с «Марусей» от Mail доступнее для небогатого нынче россиянина, чем аналогичные с «Алисой» от Яндекса. Если выбор приложения производился из таких соображений – он оказался вполне логичным.

Сервис для видеотрансляций OK Live

Описание приложения в Play Market – отдельный повод для смеха. Оно гласит, что приложение работает в сетях 4G/3G/2G/EDGE и WiFi - мне даже интересно посмотреть, как выглядит прямая трансляция в 2G (Скорость передачи данных — до 14,4 кБит/с против 300-500 мБит/с в среднем у 4G).

«Одноклассники» давно стали ассоциироваться у цивилизованных людей с палатой больных на стационарном лечении в известном учреждении. OK Live – не исключение. У стримов в «топе» - 12-20 участников.

Энтер ту зе дарксайд… Вот мужчина в «спортивке» с кепкой «адидас» рассказывает, что собирается гладить вещи, и досадует, что у него нет «ну, этой штуки с паром»; а вот – женщина в годах обсуждает со зрителями планы по растопке печки на даче. Исключительный контент.

Социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники»

Действительно удобно, учитывая популярность «вк» у российского пользователя. «Одноклассники» - спорное решение, но единственное из российских приложений для поколения 40+. Иллюзия выбора.

Было бы здорово, если бы это самое поколение 40+ обнаружило, что ICQ New – тот же «вайбер», только российского производства. Он хотя бы не вызывает чувство испанского стыда, в отличие от «ОК».

Приложение платежной системы MirPay

Тут нечего комментировать. Давно пора было внедрить это приложение по умолчанию – картами «Мир» пользуется много людей, и круто иметь возможность платить этими картами «по дефолту» (не экономическому).

Госуслуги

Хорошее решение. Часто пригождается, несмотря на нескончаемый поток претензий к работе самого портала: пользователи часто жалуются на невозможность записаться к врачу в поликлинику по месту жительства, лаги и «таймауты» («время ожидания истекло» - заполняйте данные заново).

Также в отзывах жалуются на то, что после вакцинации от коронавируса, статус почему-то меняется на «не явился» несмотря на то, что представители медучреждений данные о пациентах в базу отправляют.

МойОфис Документы

Неплохой «офис». Есть возможность работать с текстовыми документами, таблицами и презентациями, читать pdf. Все – бесплатно.

Но есть все же ряд косяков. Например, программа сильно тормозит при выделении текста и перемещении курсора. Также есть большая проблема при выделении текста у края документа – большой палец упирается в бортик чехла смартфона и не дает выделить текст полностью. Считаю, это проблема именно плохо продуманного интерфейса. Текст не должен упираться в край экрана, либо курсор должен «дотягиваться» до крайнего символа автоматически, с учетом формы пальца – приложение ведь все-таки создано для редактирования текста.

Функция «проверка правописания» жутко неудобная – красные полосы под словами, которые алгоритм счел неправильными, невероятно тонкие и рассмотреть их – та еще задачка. А ведь весь смысл функции и заключается в том, чтобы ускорить работу с текстом. Теперь вместо того, чтобы искать орфографические ошибки, редактору придется искать тонкие красные линии, отмечающие орфографические ошибки. Абсурд.

Kaspersky Internet Security

Крайне полезная вещь в смартфоне. Хорошо, что теперь она будет установлена по умолчанию. Тут вам и защита от вирусов, и предупреждение о подозрительных сайтах (сбережет не одну пенсию доверчивым бабушкам и дедушкам), и идентификация подозрительных звонков (спам, мошенничество и так далее).

Приложение исключительно для патриотов, которым среди категорий в Play Market не хватает раздела «сделано РУССКИМИ». Где-то между «Работой» и «Стилем жизни».

Приложение – по сути группированный по категориям список с пунктами из чисто российских приложений, каждый из которых попросту перенаправляет тебя на пресловутый Play market для загрузки.

Это ад

Основной причиной для жалоб россиян, появившихся после публикации законопроекта, стало то, что предустановленные приложения якобы невозможно удалить. В действительности, это не всегда так. Я лично встречал устройства, с которых можно без проблем удалять все предустановленные приложения, кроме тех, что обеспечивают работу самой операционной системы смартфона.

Начиная с Android 5.1, в «операционке» Google есть функция отключения приложений. При этом они перестают расходовать оперативную память и разряжать аккумулятор фоновыми процессами. В Android 8.1 и более новых отключенные предустановленные приложения можно также скрыть, и забыть про их существование. Скрыть приложения можно и на более ранних «андроидах» с нестандартным лаунчером. К примеру, такая функция есть в MIUI, One UI у Samsung и прочих.

Конечно, это не решает проблемы занятости внутренней памяти устройства предустановленными приложениями: один Яндекс.Браузер на моем устройстве занял целых 276 Мегабайт - при том, что я его практически не использовал! «Мой офис» занял 184 Мб, Маруся - 43, Ok Live - 89, Applist - 19, Яндекс карты - 197, Я.Диск - 49, Госуслуги - 101. И их размер будет увеличиваться и дальше, день за днем – по мере того, как будут копиться данные. Это адок.

Для сравнения: изначально приложение «Mail Почты» при скачивании из Play Market весит 22 Мб; Спустя полгода то же приложение с данными занимает уже 135 Мб. Во всяком случае, так случилось на моем устройстве.

Приложение Яндекс при скачивании из «Маркета» весило 86 Мб; Через полчаса пользования оно «раздулось» в два раза – до 163 Мбайт. Полчаса!

А теперь представьте, что вся эта отечественная «артиллерия» будет делить место с сервисами Google, Facebook, и конечно же массой приложений от самого производителя смартфона – им всем выгодно, чтобы их сервисами пользовались, так что предустановка неизбежна. Не представляю, какой объем внутренней памяти нужен, чтобы уместить всю эту кучу-малу. И сколько времени потребуется, чтобы всех их отключить.