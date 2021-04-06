16+
Логотип Сиапресс
USD  76,3802   EUR  90,1821  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Быть такими ужасными – это законно?

Топ-3 типа мудаков, которые мешают радоваться жизни*

​Быть такими ужасными – это законно?
Фото: pixabay.com

Я очень люблю правила и их соблюдать. Именно те правила, которые позволяют тебе оставаться в безопасности и не нарушать чужие границы. Например, я люблю ПДД и соблюдаю их. К 40 годам я научилась соблюдать правила добрососедства. И всегда несу бумажку до урны. То есть – никаких сверхусилий, но мне очень мешает то, что вокруг миллиард мудаков, которые нашу российскую «комфортную» среду делают еще хуже.

На днях я жаловалась у себя в соцсетях на один тип людей, которые выводят из себя. А теперь решила поделиться личным топом мудаков – они не нарушают закон явно, но портят жизнь, не видя границ.

«Безногие» водители

Начну с моей боли. Автомобилисты, которые перекрывают парковочные места и припаркованные машины и уходят по своим личным делам, не оставляя телефона. Самым отбитым из них просто пофиг – им надо поставить свое ведро. Оставшиеся: «Ну я же ненадолго ушел». Мне так один мужик сказал, выходя из магазина с огромной сумкой: «Ну вы же знаете, что тут надолго никто вас не перекроет, сходит в магазин и все». И всё. И всё? Блин, да я не хочу ждать, пока кто-то отовариться. Я выхожу, чтобы уехать сразу. Мой график не позволяет мне ждать ни десять минуточек, ни пять. И уж точно мой (да и ни чей вообще) распорядок дня не должен зависеть от посторонних людей. Исключение – если вы приехали спасти жизнь другому ЧЕЛОВЕКУ. С таким я не сталкивалась.

И, кстати, большинство из этого типа мудаков – мужики.

«Собакофилы»

Это тот тип людей, которые «любят» собак настолько, что

- заводят их, а потом выкидывают на улицу, потому что она уже не щенок, или кусается, или срет на персидские ковры

- заводят собак на дачном участке, чтобы они охраняли огород, а с окончанием помидорно-картофельного сезона бросают их на участках

- заводят собак, выгуливают их, где придется и считают, что собачье говно – удобрение.

Именно из-за этих мудаков наши города и поселки наполнены стаями бродячих опасных животных, а газоны покрыты говном.

Зоозащитники в большинстве своем тоже не вызывают у меня доверия, потому что есть те, кто тупо зарабатывают на теме спасения животных. А принятый закон о защите животных оказался (на мой скромный взгляд) профанацией, которая позволила экономить бюджетные деньги на бродячих животных. С точки зрения обывателя, теперь собак просто выкидывают на улицы с биркой на ухе.

«Серуны»

Еще одна из форм проявления дикого эгоизма – те, кто не способен донести окурок, бумажку или что-то погабаритнее до урны, а свои бытовые помои – до контейнерной площадки. Когда я вижу, как расфуфыренная дама в красивом пальто запихивает пакет с мусором из своей квартиры в урну у подъезда, мне хочется запихать ее в эту же урну. Мне искренне непонятно, неужели им нравится жить в этом сраче, который всплыл из-под снега?

К коммунальщикам, конечно, тоже много вопросов, но это уже другой топ.

*По версии автора


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 17:55, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дайте выспаться! 2698
  2. Ольга Богатая: «Один тьютор ничего не решит – он не панацея. Но он является таким звеном, которое помогает ребенку с РАС адаптироваться в социуме» 1915
  3. Москвичи зарабатывают в 4 раза больше югорчан 966
  4. Давид Ардуханян и Дарья Эйбушитц: «Звук аплодисментов окупает все муки творчества» 954
  5. ​Начинающий брокер из Сургута лишился миллиона 805
  6. Зафиксирован еще один летальный исход от коронавируса 752
  7. Ханты-Мансийск продолжает держаться в лидерах по суточному приросту зараженных COVID-19 677
  8. ​В Югре ищут талантливых музыкантов для шоу, приз – 500 тысяч рублей 628
  9. «Хонду» занесло и она влетела в дерево: пострадало двое 622
  10. ​Программа депутата Сургута. Уровень «Микрорайон» 568
  1. ​Кондуктор в Сургуте обматерила подростка из-за бесконтактной оплаты проезда 6683
  2. ​Джекпот: силовики отправили под суд шестерых вартовчан, открывших казино 5030
  3. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 4313
  4. ​Дмитрий Попов требует от прокуратуры извинений и возмещение вреда 4079
  5. ​О чем говорили владельцы «Корпорации СТС» и новый глава Сургута 3654
  6. ​Вартовчане смогут летать на российские курорты прямыми рейсами 3453
  7. ​Сургутнефтегаз увеличил прибыль в семь раз 3300
  8. ​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3027
  9. ​Ханты-Мансийск обошел Сургут по комфортности 2805
  10. ​Дайте выспаться! 2698
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 19507
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 10388
  3. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 10233
  4. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 9969
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 9307
  6. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 8391
  7. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 8216
  8. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7844
  9. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 7134
  10. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 6828

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика