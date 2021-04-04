Сколько готовы предложить врачу-рентгенологу, директору магазина и ассистенту ветеринара в ХМАО?

Во время пандемии Югра чувствовала острую нехватку врачей. После окончания многих противокоронавирусных мер и возобновления оффлайн-услуг – в управленцах. О том, сколько готовы предложить специалистам этим сфер в ХМАО, читайте в новом обзоре siapress.ru.

Врач-рентгенолог – 100 тысяч рублей в месяц

Открывает топ вакансия врача-рентгенолога. Одна из частных сургутских клиник готова предложить специалисту зарплату в 100 тысяч рублей с последующим бесплатным обучением на специалиста диагностики МРТ. Работодатель отмечает, что готов рассмотреть кандидата без опыта работы, но с оконченной ординатурой по рентгенологии.

Соискатель должен иметь диплом о высшем образовании и действующий сертификат по рентгенологии. Также необходимы навыки владения программами Office и Inobitec.

Директор магазина – 80-89 тысяч рублей в месяц

На втором месте – вакансия директора одной из точек супермаркета «Магнит». Сотруднику будут платить от 80 до 89 тысяч рублей, однако ему необходимо иметь среднее специальное образование и хотя бы один год опыта работы в сфере управления. Шансов получить заветную должность будет больше, если соискатель – уверенный пользователь ПК.

Управляющий салоном – 75 тысяч рублей в месяц

Чуть меньше готовы платить управляющему салона товаров для сна в Сургуте. Работодатель ищет опытного специалиста с историей успешных личных продаж и умением пользоваться программным обеспечением 1С или MS Office. Будут положительно оцениваться такие личные качества, как исполнительность, ответственность, нацеленность на результат.

Врач-терапевт – 60 тысяч рублей в месяц

Жители Советского нуждаются в терапевте, поэтому районная больница в поисках специалиста с опытом работы от трех лет и с высшим образованием. Учитывая, что город расположен далеко, работодатель готов компенсировать стоимость переезда сотруднику и его семье, а также оплату за съем жилья.

Ассистент ветеринарного врача – 60 тысяч рублей в месяц

Такую же заработную плату предложат ассистенту ветеринарного врача в Белом Яру. Приют для животных ищет сотрудника со средним специальным образованием и с опытом работы от одного года. Помимо этого специалист должен уметь работать с ПК и обладать такими качествами, как инициативность и ответственность.

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