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​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых дешевых студий, готовых к заселению, на рынке Сургута

​Мал золотник, да дорог // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pixabay.com

Помните, как Игорь Шувалов, будучи заместителем председателя правительства РФ, посмеялся над квартирами в 20 «квадратов»? Вот вам, если забыли.

Шувалов уже почти три года как не вице-премьер, а россияне продолжают покупать маленькие квартиры. Без смеха: спрос на студии растет. С учетом цен жилье и расходов на коммуналку для многих россиян 20 «квадратов» - это все, что они могут себе позволить.

Самые дешевые готовые к заселению студии, выставленные на продажу в Сургуте, - в обзоре СИА-ПРЕСС.

5 место – 2 250 000 рублей

В поселке Дорожный продается студия площадью 23,6 «квадрата». В квартире выполнен ремонт: уложен ламинат, поклеены обои, в санузлах плитка и сантехника. Хозяину надо будет только завести мебель.

«На территории нового мини-городка во дворах установлены современные спортивные детские и игровые площадки, беседки. Автомобильные стоянки наземные (проблем с местами нет). Неподалеку протекает река, вокруг комплекса много деревьев, которые создают дополнительный уют. В этом жилом комплексе два пристроенных детских сада, школа же имеется в самом поселке (в паре минут ходьбы), два супермаркета, аптека, парикмахерская», - описал преимущества жилья хозяин.

4 место – 1 950 000 рублей

На улице Рабочая продается уютная студия в 21,8 «квадрата». Новым жильцам останется в наследство ремонт, сделанный, судя по фото, с любовью.

«Район с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности парк на Сайме, колледжи, техникумы, остановки и крупные торговые центры. В квартире выполнен качественный косметический ремонт», - говорится в объявлении.

3 место – 1 910 000 рублей

На улице Бажова выставлена на продажу малютка в 15,3 «квадрата». Преимущества – тихий двор и большая автостоянка.

«Квартира никогда не сдавалась в аренду, сделан косметический ремонт, новая входная дверь, санузел совместный, в квартире остается большой холодильник, стиральная машинка автомат. Квартира - заходи и живи, соседи не шумные, в основном семейные», - обещает продавец.

2 место – 1 850 000 рублей

Студия в 15,2 «квадрата» на Маяковского. Продавец честно признается, что требуется косметический ремонт. Но жилье оборудовано бытовой техникой и частично мебелью. Среди плюсов – доброжелательные соседи, чистые подъезды, новые лифты, школа, магазин и почта в шаговой доступности.

1 место – 800 000 рублей

Это жилье для тех, кто готов экономить на базовых потребностях – то есть личном санузле (во всяком случае, в объявлении о нем ни слова). 14-метровая комната на Кукуевицкого размещена в разделе «студии», скорей всего, потому что оборудована кухонным уголком. «По документам квартира, - уточняет продавец. - При продаже остается мебель и техника».

Если вы еще не определились, какое жилье нужно лично вам, то приценитесь к индивидуальным домам в этом обзоре.

*По материалам Avito.ru. Не реклама


нравится (10) не нравится (2)
03 апреля в 20:00, просмотров: 2726, комментариев: 2
Комментарии:
Мономах
не нравится
04 апреля в 00:34
Счастливая Россия сильного Президента❗️Ура! Спасибо Вам В.В.!
вера
не нравится
04 апреля в 18:04
круто
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