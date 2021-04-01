Топ-5 самых «смешных» мошенничеств, совершенных в Югре

Югорчане не перестают радовать мошенников, переводя им миллионы. Онлайн-мошенничества – настоящая головная боль полицейских. Только в прошлом году количество киберпреступлений в регионе выросло почти в два раза. Преступники чаще всего пользуются проверенными способами обмана. Но иногда и они подходят к делу креативно. К 1 апреля полицейские составили рейтинг самых «смешных» мошенничеств, зарегистрированных в Югре в этом году.

Хотел романтики, а остался без денег

19-летний житель Сургутского района решил скрасить свой вечер романтической встречей с девушкой. Нашёл в Интернете подходящее объявление о предоставлении платных интимных услуг. Позвонил и договорился о встрече, прекрасная незнакомка попросила оплатить страховку и внести предоплату. Парень произвёл более 10 денежных переводов на 180 тысяч рублей. Но его вечер так и не был скрашен...

Ну каков Антон!

Жительнице Урая в социальной сети пришло сообщение от Антона из Парижа. Завязалась романтическая переписка. В знак симпатии иностранец отправил посылку с ювелирным подарком внутри, но возник непредвиденный форс-мажор - таможенный сбор необходимо оплатить получателю. Мужчина заверил югорчанку, что в посылке находятся 500 евро, которые компенсируют затраты. В предвкушении презента женщина перевела 50 тысяч рублей на неизвестные счета, но посылку так и не получила. А вскоре испарился и француз.

Бизнес не пошел

Двое жителей Нижневартовска решили подзаработать на тюльпанах в Международный женский день. Заказали цветы на «Авито» и сразу оплатили их. В итоге покупку так и не дождались. А вот предприимчивые мошенники заработали 88 тысяч рублей.

Ни любви, ни гинеколога

Жительница Октябрьского на просторах Интернета познакомилась с турком Имраном. Между ними пробежала искра и мужчина решил бросить всё и переехать к любимой. Проблем с трудоустройством не должно было быть, ведь у иностранца целых два высших медицинских образования: акушерство и стоматология. Югорчанка решила, что он будет работать в районной больнице, где как раз есть вакансии и гинеколога, и стоматолога. Женщина сняла с кредитки 90 тысяч рублей и выслала возлюбленному. После чего Имран исчез.

А ведь только в себя…

30-летнему сургутянину в «Одноклассники» поступило сообщение от менеджера агентства по эскорт-сопровождению состоятельных дам. Представитель фирмы сообщил мужчине, что у него прекрасные внешние данные, благодаря которым можно зарабатывать большие деньги на эскорт и интим-услугах. Воодушевившись, молодой человек отправил несколько фотографий на сайт компании и стал ждать заявки от первой клиентки. Вскоре нашлась заказчица! Чтобы приступить к работе сургутянин оплатил комиссию за посреднические услуги сайта и страховку. В итоге в надежде, что заработает гораздо больше, несостоявшийся эскорт-работник лишился 16 тысяч рублей.