Яичница, бутерброд и просто чашка кофе: наиболее популярные утренние блюда жителей РФ

Утро большинства людей, помимо всего прочего, начинается с завтрака. По недавним исследованиям портала SuperJob, 66 процентов опрошенных россиян предпочитает перекусить перед работой. Что обычно едят наши сограждане после пробуждения? Об этом мы расскажем в нашем обзоре.

Бутерброд

Как оказалось, это незатейливое блюдо предпочитает каждый третий житель РФ. Ломтик хлеба с колбасой, сыром, кусочком рыбы крайне удобен в приготовлении и с легкостью поможет «заморить червячка». Однако стоит помнить, что налегать на белый хлеб с майонезом или маслом не всегда бывает полезным для желудка и грозит лишним весом.

Каша

Такой нелюбимый для многих детей продукт оказался достаточно популярен у трудоспособного населения. Многие крупы полны витаминов и клетчатки, что будет полезно, а свежеприготовленное блюдо согреет своим теплом в холодное осеннее или зимнее утро. В наше время можно выбрать кашу быстрого приготовления и сэкономить время.

Яичница

Яичницу, как и другие блюда из этого продукта, выбирает 21 процент опрошенных, потому что это дешевый и не требующих особых кулинарных навыков вариант. Кроме того, яичница очень богата белком и хорошо утоляет голод.

Чай или кофе

Идеально для тех, кто опаздывает и просто хочет взбодриться. Но натощак пить кофеиносодержащие напитки не стоит, так как это может негативно сказаться на желудке, что может привести к изжоге или даже язве.