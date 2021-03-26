Банк России начнет собирать монеты через специальные автоматы

С россиян снова будут собирать деньги – в этот раз добровольно. Банк России планирует запустить эксперимент со сбором монет у населения – передает сообщение «Российской газеты» «Лента.ру».

Сбор будет происходить с помощью специальных автоматов, комиссии они не возьмут, либо возьмут, но «минимальную». Первый автомат планируют установить уже в следующем году, в регионе с низкой долей возврата монеты из обращения. Центробанк привлечет для изготовления автоматов «технологического партнера». В дальнейшем аппараты могут расширить свой функционал, как именно – не сообщается.

Возврат монет из обращения – большая головная боль Центробанка. По информации «Российской газеты», в 2020 году Банк России выпустил более 1,3 миллиарда монет, что обошлось регулятору в 3,8 миллиарда рублей. Пандемия внесла свою лепту - процент монет, вернувшихся в кассы, снизился до 46 (в 2019 году этот показатель составлял 63 процента). Также, по мнению регулятора, предприятия все чаще отказываются принимать «мелочь», чтобы сократить расходы на пересчет и инкассацию. Таким образом, «пятаки» оседают в карманах курток, копилках или теряются.

Вернуть монетам популярность регулятор предлагает с помощью акции «День монеты» и участия на Монетной площадке, которая перенаправляет монеты от организаций, получающих их от населения, в организации, которые в них нуждаются.