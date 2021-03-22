Какой закон защищает животных от издевательств, как подать заявление и что грозит жестоким владельцам за преступление?

С появлением в социальных сетях различных групп с припиской в названии «ЧП» и «Инцидент», югорчане периодически становятся невольными свидетелями случаев издевательства над животными. Можно ли как-то наказать живодера и какой закон защищает четвероногих от жестокости – в материале siapress.ru

Закон «Об ответственном обращении с животными»

Закон подписан президентом РФ 27 декабря 2018 года. Его действие распространяется на:

домашних животных;

безнадзорных животных;

животных, используемых в культурно-зрелищных целях (в зоопарках, цирках и т. д.);

диких животных, содержащихся в неволе.

Владельцам запрещается:

умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом;

устраивать бои;

натравливать животное на других зверей и людей;

избавиться от животного необходимо только при передаче его новому владельцу или в приют;

использовать животных в попрошайничестве.

Отмечается, что благодаря этому закону на территории страны введен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Также контактные зоопарки, которые находятся в ТЦ, и содержание животных в барах, кафе и ресторанах теперь нелегальны. Цирки, зоосады, зоопарки должны будут получить лицензию.

Что делать, если стал свидетелем жестокого обращения с животным?

1.написать заявление в полицию;

2.если вы увидели ролик в Интернете, необходимо выяснить точную дату и время совершения преступления, а также убедиться, что это произошло в России;

3.стоит написать обращение в Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, чтобы депутаты могли контролировать ход дела;

4.если полиция бездействует, обратитесь в Генпрокуратуру.

Какое наказание понесет преступник?

Если преступление будет доказано, то в отношении живодера будет выбрана одна из мер наказания в соответствии со степенью тяжести поступка:

штраф до 80 000 рублей;

штраф в размере заработной платы или другого дохода за период до шести месяцев;

обязательные работы на срок до 360 часов;

исправительные работы до одного года;

ограничение свободы на срок до одного года;

арест на срок до шести месяцев;

лишение свободы на срок до трех лет.

Если же преступление совершила группа лиц или группа лиц по предварительному сговору, либо же это произошло в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, а также если это совершалось в отношении нескольких животных, то наказание может быть таким: