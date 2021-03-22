Какой закон защищает животных от издевательств, как подать заявление и что грозит жестоким владельцам за преступление?

С появлением в социальных сетях различных групп с припиской в названии «ЧП» и «Инцидент», югорчане периодически становятся невольными свидетелями случаев издевательства над животными. Можно ли как-то наказать живодера и какой закон защищает четвероногих от жестокости – в материале siapress.ru
Закон «Об ответственном обращении с животными»
Закон подписан президентом РФ 27 декабря 2018 года. Его действие распространяется на:
- домашних животных;
- безнадзорных животных;
- животных, используемых в культурно-зрелищных целях (в зоопарках, цирках и т. д.);
- диких животных, содержащихся в неволе.
Владельцам запрещается:
- умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом;
- устраивать бои;
- натравливать животное на других зверей и людей;
- избавиться от животного необходимо только при передаче его новому владельцу или в приют;
- использовать животных в попрошайничестве.
Отмечается, что благодаря этому закону на территории страны введен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Также контактные зоопарки, которые находятся в ТЦ, и содержание животных в барах, кафе и ресторанах теперь нелегальны. Цирки, зоосады, зоопарки должны будут получить лицензию.
Что делать, если стал свидетелем жестокого обращения с животным?
- 1.написать заявление в полицию;
- 2.если вы увидели ролик в Интернете, необходимо выяснить точную дату и время совершения преступления, а также убедиться, что это произошло в России;
- 3.стоит написать обращение в Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, чтобы депутаты могли контролировать ход дела;
- 4.если полиция бездействует, обратитесь в Генпрокуратуру.
Какое наказание понесет преступник?
Если преступление будет доказано, то в отношении живодера будет выбрана одна из мер наказания в соответствии со степенью тяжести поступка:
- штраф до 80 000 рублей;
- штраф в размере заработной платы или другого дохода за период до шести месяцев;
- обязательные работы на срок до 360 часов;
- исправительные работы до одного года;
- ограничение свободы на срок до одного года;
- арест на срок до шести месяцев;
- лишение свободы на срок до трех лет.
Если же преступление совершила группа лиц или группа лиц по предварительному сговору, либо же это произошло в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, а также если это совершалось в отношении нескольких животных, то наказание может быть таким:
- штраф от 100 000 рублей до 300 000 рублей;
- штраф в размере заработной платы или другого дохода за период от одного года до двух лет;
- исправительные работы до двух лет;
- принудительные работы до пяти лет;
- лишение свободы на срок от трех до пяти лет.