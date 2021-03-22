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Как наказать живодера? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Какой закон защищает животных от издевательств, как подать заявление и что грозит жестоким владельцам за преступление?

Как наказать живодера? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: pixabay.com

С появлением в социальных сетях различных групп с припиской в названии «ЧП» и «Инцидент», югорчане периодически становятся невольными свидетелями случаев издевательства над животными. Можно ли как-то наказать живодера и какой закон защищает четвероногих от жестокости – в материале siapress.ru

Закон «Об ответственном обращении с животными»

Закон подписан президентом РФ 27 декабря 2018 года. Его действие распространяется на:

  • домашних животных;
  • безнадзорных животных;
  • животных, используемых в культурно-зрелищных целях (в зоопарках, цирках и т. д.);
  • диких животных, содержащихся в неволе.

Владельцам запрещается:

  • умерщвлять животных под каким бы то ни было предлогом;
  • устраивать бои;
  • натравливать животное на других зверей и людей;
  • избавиться от животного необходимо только при передаче его новому владельцу или в приют;
  • использовать животных в попрошайничестве.

Отмечается, что благодаря этому закону на территории страны введен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными. Также контактные зоопарки, которые находятся в ТЦ, и содержание животных в барах, кафе и ресторанах теперь нелегальны. Цирки, зоосады, зоопарки должны будут получить лицензию.

Что делать, если стал свидетелем жестокого обращения с животным?

  • 1.написать заявление в полицию;
  • 2.если вы увидели ролик в Интернете, необходимо выяснить точную дату и время совершения преступления, а также убедиться, что это произошло в России;
  • 3.стоит написать обращение в Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, чтобы депутаты могли контролировать ход дела;
  • 4.если полиция бездействует, обратитесь в Генпрокуратуру.

Какое наказание понесет преступник?

Если преступление будет доказано, то в отношении живодера будет выбрана одна из мер наказания в соответствии со степенью тяжести поступка:

  • штраф до 80 000 рублей;
  • штраф в размере заработной платы или другого дохода за период до шести месяцев;
  • обязательные работы на срок до 360 часов;
  • исправительные работы до одного года;
  • ограничение свободы на срок до одного года;
  • арест на срок до шести месяцев;
  • лишение свободы на срок до трех лет.

Если же преступление совершила группа лиц или группа лиц по предварительному сговору, либо же это произошло в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, а также если это совершалось в отношении нескольких животных, то наказание может быть таким:

  • штраф от 100 000 рублей до 300 000 рублей;
  • штраф в размере заработной платы или другого дохода за период от одного года до двух лет;
  • исправительные работы до двух лет;
  • принудительные работы до пяти лет;
  • лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Сегодня в 16:37, просмотров: 173, комментариев: 0
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