Минпромторг распространил налог на роскошь на массовые автомобили // СПИСОК

В России расширили список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Список Министерство промышленности и торговли пополнился 87 моделями. Эксперты Autonews проанализировали его и выяснили, что в перечень попали массовые модели. Роскошными их сделали инфляция и падение курса рубля.

Знакомьтесь с новыми «роскошными» автомобилями. Вдруг среди них ваш.

Citroen SpaceTourer Business Lounge XL

(дизель, объем двигателя 1997, 1 год с года выпуска)



Фото: citroen.ru

Chevrolet Traverse

(бензин, объем двигателя 3564, от 1 до 3 лет (включительно) от года выпуска)



Фото: chevrolet.ru

Ford Explorer Limited

(бензин, объем двигателя 3497/3496, от 2 до 3 лет (включительно) от года выпуска)



Фото: ford.ru

Honda Pilot

(бензин, объем двигателя 2997, от 1 до 2 лет (включительно) от года выпуска)



Фото: auto.honda.ru

Kia Mohave

(дизель, объем двигателя 2959, 1 год от года выпуска)



Фото: kia.ru

Toyota Highlander 3.5 Elegance

(бензин, объем двигателя 3456, от 2 до 3 лет (включительно) от года выпуска)

Фото: toyota.ru

Toyota Fortuner 2.8 Elegance

(дизель, объем двигателя 2755, 1 год от года выпуска)



Фото: toyota.ru

Mazda CX-9 Supreme

(бензин, объем двигателя 2488, от 1 до 2 лет (включительно) от года выпуска)



Фото: mazda.ru

Skoda Kodiaq Scout, L&K, SportLine

(бензин, объем двигателя 1984, 1 год от года выпуска)



Фото: special-skoda.ru

Subaru Outback 2,5i-S Elegance

(бензин, объем двигателя 2498, 1 год от года выпуска)



Фото: subaru.ru

Volkswagen Amarok

(дизель, объем двигателя 2967, от 1 до 2 лет (включительно) от года выпуска)



Фото: instagram.com/vwamarok

В список роскошных автомобилей попадают машины стоимостью от трех миллионов рублей. Полный перечень опубликован здесь.



