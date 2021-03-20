Минпромторг распространил налог на роскошь на массовые автомобили // СПИСОК

В России расширили список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Список Министерство промышленности и торговли пополнился 87 моделями. Эксперты Autonews проанализировали его и выяснили, что в перечень попали массовые модели. Роскошными их сделали инфляция и падение курса рубля.
Знакомьтесь с новыми «роскошными» автомобилями. Вдруг среди них ваш.
Citroen SpaceTourer Business Lounge XL
(дизель, объем двигателя 1997, 1 год с года выпуска)
Фото: citroen.ru
Chevrolet Traverse
(бензин, объем двигателя 3564, от 1 до 3 лет (включительно) от года выпуска)
Фото: chevrolet.ru
Ford Explorer Limited
(бензин, объем двигателя 3497/3496, от 2 до 3 лет (включительно) от года выпуска)
Фото: ford.ru
Honda Pilot
(бензин, объем двигателя 2997, от 1 до 2 лет (включительно) от года выпуска)
Фото: auto.honda.ru
Kia Mohave
(дизель, объем двигателя 2959, 1 год от года выпуска)
Фото: kia.ru
Toyota Highlander 3.5 Elegance
(бензин, объем двигателя 3456, от 2 до 3 лет (включительно) от года выпуска)
Фото: toyota.ru
Toyota Fortuner 2.8 Elegance
(дизель, объем двигателя 2755, 1 год от года выпуска)
Фото: toyota.ru
Mazda CX-9 Supreme
(бензин, объем двигателя 2488, от 1 до 2 лет (включительно) от года выпуска)
Фото: mazda.ru
Skoda Kodiaq Scout, L&K, SportLine
(бензин, объем двигателя 1984, 1 год от года выпуска)
Фото: special-skoda.ru
Subaru Outback 2,5i-S Elegance
(бензин, объем двигателя 2498, 1 год от года выпуска)
Фото: subaru.ru
Volkswagen Amarok
(дизель, объем двигателя 2967, от 1 до 2 лет (включительно) от года выпуска)
Фото: instagram.com/vwamarok
В список роскошных автомобилей попадают машины стоимостью от трех миллионов рублей. Полный перечень опубликован здесь.