Вадим Демидов и «Хроноп» выпустили новый альбом «Самостояние». Почему его стоит послушать прямо сейчас

Вадим Демидов любит играть со словами: его неологизмы идеально описывают музыку, которую он создает. Скажем, один из предыдущих дисков «Хронопа» назывался «Сейчастье», и до сих пор истории о поездках на велосипеде, жизни на чердаке и распитии вина с гостями у меня прочно ассоциируются с этим странноватым словом.

«Сейчастье» сменилось «Отчаяньем и любовью» — в следующем альбоме «Хронопа» с проникновенными балладами о любви соседствовали боевики с гражданской лирикой. Впору было ожидать дальнейшей «войны громкости» — когда было анонсировано название нового диска — «Самостояние» (и его обложка), стало очевидно, что тут никаких уже радостей жизни ждать не стоит: один только протест, горечь и самая малость надежды в финале.

Это тот самый случай, когда ожидания обмануты, и ты этому только рад. В «Самостоянии» хватает и отчаяния, и любви, и сейчастья: мир в глазах Демидова по-прежнему не делится на черное и белое, но становится причиной для написания совершенно разных песен и, что немаловажно, для работы со звуком.

Уже говоря о предыдущем альбоме, автор сообщал, что хочет уйти от «русскороковости»: такие попытки можно найти как раз в «Отчаянье и любви». Можно сказать, что «Самостояние» растет из, казалось бы, не самых типичных для «Хронопа» песен «Где та река» и «На один оборот ключа» — голос Демидова тих, как на его акустических концертах, аранжировка, не мешая вслушиваться в смысл песен (привет от русского рока с его текстоцентричностью: «Хронопу» по-прежнему нужно внимать вдумчиво), тем не менее, заставляет обращать на себя внимание, ставя диск по новой. В этом заслуга не только автора песен, но и саунд-продюсера Алекса Репьева, рисующего пустынные пейзажи с воронами, отправляющимися прямо в рай (причем пешком), херовыми басистками, Басё и… с тобой самим: живым и «после последней смерти» — во многих песнях Демидов запросто обращается к невидимому собеседнику, в котором легко разглядеть не только его друзей-товарищей, но и — при желании — себя.

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Благодаря дуэту Демидов-Репьев сегодня «Хроноп» оборачивается не потерянной легендой русского рока (любимая рекомендация критиков для его альбомов нулевых и десятых), а актуальным инди-роком; ему прямой путь в плееры, уши и сердца аудитории, которой важен и смысл, и звук: высказывание поэта, гражданина — и художника.

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