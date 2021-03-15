Сергей Рыжиков продолжает публиковать фотографии из космоса

Нижневартовский космонавт Сергей Рыжиков опубликовал снимок Онежского озера, покрытого льдом – теперь его земляки смогут посмотреть на водоем с высоты полета МКС.

«Неземная красота! Чем могут гордиться жители Карелии, так это по-настоящему таинственной и первозданной красотой природы. Бескрайние озера, сосновые боры, старинные деревни и богатый животный мир», – отметили в пресс-службе Роскосмоса.

Напомним, что Сергей Рыжиков отправился в космическую командировку в октябре 2020 года. Это его второй полет: впервые покинуть Землю астронавту удалось в 2016 году. 20 ноября космонавт и его коллега, Сергей Кудь-Сверчков, совершили свой дебютный выход за пределы МКС. До этого Рыжиков показывал виды ночных городов нашей страны из космоса.