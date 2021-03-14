ТОП-5 самых дорогих коттеджей, ожидающих своих покупателей в Сургуте

Пока в Сургуте рекордными темпами растет стоимость квадратного метра в новостройках, мы решили составить список самых дорогих индивидуальных домов, где вас не будут доставать шумные соседи и уж точно не возникнет проблем с парковкой. Конечно, такое жилье далеко не каждому по карману, но мечтать, как говорится, не вредно. Представляем вашему вниманию подборку siapress.ru самых дорогих коттеджей, ожидающих своих покупателей в Сургуте.

5 место – 33,6 млн рублей

Этот белоснежный дворец, хоть и занимает последнюю строчку нашего ТОПа, но по праву может называться его жемчужиной. Снаружи он больше напоминает домик в американском стиле, тем не менее, к суровому сургутскому климату он, похоже, приспособлен: водоснабжение и отопление централизованное. Двухэтажный коттедж площадью 470 квадратных метров на 12 сотках расположен в восточной части города на Озерной, 19/1. Пять спален, каминная, зимний сад, три гардеробных комнаты – все под соусом дизайнерского ремонта. На участке есть баня, стильная беседка и мангальная группа. Солидные, обеспеченные соседи прилагаются.

4 место - 36,5 млн рублей

В элитном поселке Сургута выставлен на продажу трехэтажный дом площадью 340 квадратных метров на шести сотках. Теплый дом выполнен по технологии «Термомур», которая позволяет зимой сохранять тепло, а летом - прохладу. В доме на проезде Тихий, 3 оборудован SPA-комплекс, мини-бассейн, винный погреб для настоящих ценителей. Есть одна большая спальня и детская на 3 этаже.

3 место - 38 млн рублей

Это настоящие хоромы. Трехэтажный дом в поселке Снежном на Челюскинцев, 66А сложен из бревна. Судя по описанию, он невероятно теплый и уютный. В нем есть дровяной камин, в цоколе расположен котел - отопление газовое. Внутренности дома на фото не показаны, зато акцент сделан на живописном ландшафтном дизайне. С серьезными покупателями готовы торговаться на месте.

2 место - 45 млн рублей

Четырехэтажный коттедж в самом элитном районе в центре города. Изюминками «серебряного» представителя нашего хит-парада можно назвать гараж, бассейн, мансарду в виде детской игровой, видеонаблюбение и кинозал с камином. Стоимость оправдывает и инфраструктура: участок расположен вблизи реки Сайма, рядом с элитным поселком есть школа и детский сад.

1 место - 83 млн рублей

Этот вариант не для тех, кто мечтает уехать подальше от шумного города. Он находится в одной из самых застроенных частей Сургута. Однако тишина его хозяевам гарантирована: трехэтажный дом стоит вдали от дороги, напротив парковой зоны.

В нем имеются спальня, две детские, шесть комнат, кухня, гардеробная, две ванных комнаты, душевая, хамам и даже рабочий кабинет. Все это на 570 квадратах с дизайнерским ремонтом. Вся техника и мебель достанется новым владельцам в придачу. Лифта, конечно нет, зато есть лестница в стеклянном исполнении, больше напоминающая подъем в торговом центре. Все это великолепие стоит на участке площадью шесть соток. И еще здесь разместились еще три теплых гаража.