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​Маты, эротика и другие неловкости

Топ незабываемых провалов на рабочих видеоконференциях

​Маты, эротика и другие неловкости
Фото: pixabay.com

На этой неделе весь мир отметил годовщину пандемии коронавируса. В марте 2020 года мы верили, что всё это ненадолго, а сегодня работа на удаленке и совещания в режиме видеоконференции стали совершенно будничными. Но это не избавляет нас от провалов, когда смешно всем, кроме главного героя.

В начале марта исследовательский центр портала Superjob.ru рассказал о типичных проколах на видеоконференциях. В топе:

1. Использование нецензурной лексики

2. Отсутствие дресс-кода/неопрятность/домашний вид и обстановка на заднем фоне

3. Забыл(а) выключить микрофон/камеру

4. Занудство/чересчур сухое изложение материала/обилие профессиональных терминов

5. Не настроил(а) презентацию

6. Перепутал(а) имена руководителей/коллег

7. Неграмотная речь

«Каждый восьмой россиянин, участвовавший в рабочих видеоконференциях, был свидетелем досадных промахов коллег в онлайн-эфире или допускал их сам. Самые частые проколы — использование нецензурной лексики и домашняя одежда, - рассказали аналитики. – 13 процентов опрошенных признались, что допускали проколы на видеоконференциях или наблюдали их у коллег. С мужчинами подобное случалось чаще, чем с женщинами (15% против 12%). В досадных ошибках на видеоконференциях чаще признаются опрошенные в возрасте до 34 лет (15%)».

СИА-ПРЕСС представляет топ провалов на рабочих видеоконференциях, о которых сложно забыть.

5. Министр культуры VSаппаратура

Министр культуры Крыма Арина Новосельская ворвалась в топ с нецензурной бранью. Женщина, у которой случайно включился микрофон во время совещания, прервала речь главы Крыма Сергея Аксенова фразой: «Ну ** твою мать, поставили как обезьяне».

Аксенов тут же поручил провести служебную проверку. А Арина Новосельская извинилась примерно тысячу раз.

4. Какие трусы!

По данным Superjob.ru каждая десятая компания ввела дресс-код для сотрудников на удаленке, потому что они появляются в эфире в домашней одежде и их внешний вид не соответствует уровню мероприятия.

Но, если честно, найти в общем доступе рабочее совещание, на котором сотрудники российских компаний щеголяют в трусах – не так-то просто. А вот ролик, на котором житель США после рабочей онлайн-встречи продемонстрировал нательное коллегам, набрал уже почти три миллиона просмотров. Невозможно не рассмеяться.

3. Не забудьте выключить камеру

Глава Геленджика Алексей Богодистов вошел в онлайн-историю из-за своей несдержанности. После прямого эфира в инстаграме он обругал матом свою помощницу.

«Было три человека. Скорикова – руководитель пресс-службы и мой помощник. Скорикову я попросил выйти в течение прямой трансляции: она отвлекала, а тут и так напряжённая ситуация. В конце мой помощник должен был выключить трансляцию, но он не выключил. Я считаю, что у всех бывают плюсы и минусы. Если минусов больше, тогда человека нужно наказывать. Я не считаю, что здесь нужно человека наказывать. Если нужно будет, то лучше возьму весь удар на себя. Это даже не то, что нервный срыв, но чуть-чуть эмоции не удержались. Посмотрим, как все будет разворачиваться. Я никого там не оскорбил, вроде. Но мы посоветуемся. Если оскорбил и обидел, то извинимся», - объяснился чиновник позже.

2. Кто стонал?

Осенью прошлого онлайн-встречу главы Сургутского района Андрея Трубецкого с жителями Белого Яра какой-то злоумышленник «разбавил» эротическими женскими стонами. Надо сказать, что чиновник сдержано отреагировал на ситуацию. Но онлайн-общение пришлось перевести в чат.

1. Может это любовь?

Настоящими звездами Сети стали мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко и его заместительница Елизавета Андреева, которые во время селекторного совещания продемонстрировали коллегам, что их отношения нечто большее, чем просто работа.

Пикантности ситуации добавляло то, что оба чиновника состоят в браке (не друг с другом). Позже Власенко заверил, что никакого романа с Андреевой у него нет, но все-таки принес извинения депутатам и жителям муниципалитета.


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Сегодня в 18:28, просмотров: 175, комментариев: 0
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