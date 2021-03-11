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​Ушла от мужа, сшила маску, не вернулась из онлайна

Год назад коронавирус застиг сургутян врасплох — что из этого вышло?

​Ушла от мужа, сшила маску, не вернулась из онлайна
Фото: pexels.com, предоставлено героями материала

Ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавируса пандемией. Россия отреагировала быстро — в тот же день оперштаб под руководством Татьяны Голиковой ограничил массовые мероприятия, и заграничные полеты.

Минул год. Год — от растерянности, непонимания угрозы и полок, пустых от гречки, туалетной бумаги и масок к массовой вакцинации, уверенному спаду заболеваемости и сложившимся привычкам индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Для каждого этот год прошел по-разному: siapress.ru собрал истории людей, жизнь которых кардинально изменилась в марте 2020-го — нередко даже в лучшую сторону.

Ушла от мужа

«Во время пандемии ушла от мужа. Долгое время не могла решиться, но карантин придал сил! Первое время было тяжело, но все тяготы окупились с лихвой! Не стало никаких барьеров в плане карьеры, увлечений и даже внешности. Нет больше тирании! Теперь я активно занимаюсь спортом, села за руль, появились друзья. Возможно, у кого-то на карантине жизнь и замерла, но у меня она однозначно возродилась!» — делится с нами одна из читательниц Елена Беляева.

Сыграли свадьбу в масках

«На нашей семье пандемия отразилась особенным образом. Как раз на весну прошлого года у нас была запланирована свадьба — были готовы свадебные платье и костюм. Семьдесят приглашений подписали и отправили родным и близким. Заказан ресторан, а кольца лежат в томительном ожидании. И тут объявляют карантин. Все в панике, не знаем, сколько это продлится. Судорожно ищем маски, антисептики, а заодно способ спасти нашу свадьбу.

С каждым днем — больше ограничений. В итоге до сих пор помним наизусть номер ЗАГСа, потому что названивали туда, в надежде услышать хорошие новости. Каждый день звонили родственники, знакомые и виноватым голосом сообщали, что не смогут приехать на свадьбу. Но мы понимали всеобщий страх. Дату пришлось перенести на пару дней раньше. В зале мы были одни, в масках, и белым платьем даже не пахло. Вместо ресторана — домашняя атмосфера, вместо огромной толпы людей — несколько самых близких, которые не побоялись поддержать нас в этот день. В какой-то момент мы начали думать, что все сложилось к лучшему. Зато теперь мы точно знаем, какую историю расскажем детям. Пандемия стала своеобразной проверкой для наших отношений», — пишет нам Юлия Закирова.

Сшили маски, вышли в ноль

«Пандемия застала меня в Москве. Когда начался масочный ажиотаж, мы с другом решили на этом хайпануть. Закупили несколько видов ткани, нитки, резинки и оборудовали дома швейный цех.

Первые несколько масок получились как у пьяного мастера, но плох тот, кто не старается стать лучше.

Мы прокачивали навыки, купили новую швейную машинку, исправляли ошибки и модернизировали подход к делу. В отличие от производителей масок в Индии, где они изготавливались в жуткой антисанитарии, мы подошли к процессу ответственно — начиная с мытья рук и заканчивая индивидуальной упаковкой изделия. Продать удалось всего на четыре тысячи рублей. Перед полным локдауном и закрытием магазинов мы успели вернуть швейную машинку обратно и забрать деньги.

По итогу вышли в полный ноль, зато получили навыки в кройке и шитье, и 43 непроданные маски — в качестве бонуса», — делится сургутянка Анастасия Петрова.

Не улетел в Москву

«Почти весь год мечтал слетать в Москву — еще осенью купили билеты и составили небольшой план того, где, когда и как будем отдыхать. Когда настали так называемые «путинские каникулы», я думал, что все это ненадолго, но «чуйка» меня подвела.

Поняв, в какой ситуации оказался, я решил вернуть билеты. В столице закрылись все заведения, где я бы хотел побывать, а просто гулять по городу я могу и здесь. Странно, что мой рейс не отменили, но плату удалось получить ваучерами», — рассказывает один из наших читателей Алексей.

Ушла в онлайн и не вернулась до сих пор

«Учусь здесь, приехала из Казахстана. Когда закрыли границы, было страшно и непонятно, что делать теперь — все разъехались по домам, в общежитии я осталась одна. По совету семьи, обратилась в посольство, там мне предложили отправиться с такими же братьями по несчастью на автобусе.

Кое-как добралась из Сургута в Тюмень, из нее — в Петропавловск. Путь занял 30 часов. После этого нас всех закрыли на карантин в общежитии, переделанном под изолятор. Пришлось еще немного потерпеть.

Границы полностью не открыты до сих пор — я учусь онлайн. Скучаю по обычным студенческим будням в доковидное время», — рассказала нам читательница Екатерина Костина.

Поднялся в небо

«Все началось с того, что страны начали в срочном порядке закрывать свои границы для международных перелетов. Резко сократились и внутренние перевозки. Стоит ли говорить о том, насколько сильно это ударило по авиационной отрасли? Мы были в шоке. До выпуска из летного училища оставался всего год.

Много самолетов «стояло». Не помогло даже переоборудование пассажирских самолетов в грузовые. Действующих пилотов отправляли в неоплачиваемые отпуска. Курсантами перестали интересоваться. Нас перевели на дистанционное обучение. Кто-то уезжал домой, кто-то решил оставаться на базе летного училища. Я решил остаться. Возможно, в том числе благодаря этому я был в числе первых, начавших летную практику.

Соблюдение мер защиты не обошло и пилотов: доходило до того, что нас обязывали летать в масках и запрещали выходить за пределы летного училища — все ради безопасности. С трудом, но практику свою я отлетал. После этого решил взять академический отпуск.

И вот до учебы осталось всего ничего. Ситуация на рынке труда постепенно улучшается. Ждем восстановления объема авиаперевозок, который был до коронавируса и снова рвемся в небо», — рассказывает читатель Артем.

Работала со всеми удобствами

«Самоизоляция показала, что текущую работу офисные работники вполне могут выполнять дома. Пресс-релизы, новостные поводы, совещания, отчеты вполне полноценно обитают в интернет-пространстве, а вопросы решаются посредством телефонных звонков.

На мой взгляд, стала очевидна необоснованность таких дисциплинарных мероприятий, как пропускная система в учреждениях (когда минуты прихода/ухода работника влияют на его заработок). Как родитель ощутила плюс от аргументов в пользу пропуска школьником уроков в классе по семейным обстоятельствам или, например, по причине спортивных сборов, выезда в санаторий. Раньше это воспринималось крайне негативно в школе. А теперь, как оказалось, маршрутный лист вполне заменяет урок в классе», — поделилась представитель пресс-службы Сургутской филармонии Вера Недашковская.


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11 марта в 17:25, просмотров: 1013, комментариев: 0
Комментарии:
Лубягин Игорь
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