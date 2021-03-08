16+
Логотип Сиапресс
USD  74,4275   EUR  88,9334  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Это что, МНЕ?!» Чего НЕ НАДО дарить на 8 Марта

Выбираем худшие подарки на 8 Марта — и забываем их навсегда

​«Это что, МНЕ?!» Чего НЕ НАДО дарить на 8 Марта
Фото: pixabay.com

Утро 8 марта для многих женщин — завтрак в постель и милый презент от любимого: так начинается Международный женский день. Известно, что не все представители сильной половины человечества имеют богатую фантазию, поэтому выбор подарка к празднику для многих из них становится головной болью. Впрочем, здесь вам в помощь — неравнодушие: если подойти к делу не формально, а с душой, всегда можно найти что-то, что приятно удивит вашу любимую. Мы в siapress.ru уже писали о том, что ныне оригинально дарить не вещи, а впечатления — надеемся, некоторые идеи из нашего обзора вы приняли к сведению.

Также надеемся, что ваша половина не получила что-то из нашего сегодняшнего антирейтинга, составленного на основе многочисленных опросов милых женщин в преддверии их любимого праздника.

Книга

Как ни странно, выражение «Книга — лучший подарок» в этом случае не работает. Любое подношение настоящая женщина анализирует с максимальным погружением в глубины психологии. Оттуда она выныривает с ответом, что фолиант, преподнесенный на 8 Марта, намекает на недостаток ума. И неважно, что это богато иллюстрированный альбом, посвященный, скажем, Коко Шанель. Придержите его на другой праздник. А лучше подарите без повода.

Сковорода, швабра и прочая кухонная утварь

Ну, тут все понятно: преподнести женщине любую кухонную утварь (посуда, бытовая техника, да даже швабра!) — это как ребенку на день рождения вместо игрушки подарить одежду. Безусловно, это очень практичное подношение — но опять же, ни сковородка, ни кастрюля, ни даже чайник с подсветкой не могут считаться подарком. Просто покупка вещи, необходимой в быту: причем здесь 8 Марта-то?

Шампунь и прочая «душевая парфюмерия»

И снова заныриваем в глубины психологии: любой, простите, «мыльно-рыльный» презент может служить намеком на нечистоплотность одариваемой. Да что уж мы скромничаем — не может служить, а служит; выводы ваша половина, безусловно, сделает, и они будут не в пользу вашей заботливости…

Духи

Выбирая даже дорогие духи, будьте осторожны: их дарить стоит только в том случае, если вы точно знаете, что они подойдут вашей женщине.

Сувенирчики

Целая индустрия статуэток, свечек, вазочек работает на мужчин, обделенных зачатками фантазии, — за очередное нэцкэ или ароматическую свечу вам скажут самое неискреннее спасибо в вашей жизни.

Спортивный инвентарь

Безусловно, беговая дорожка или эллиптический тренажер в подарок — свидетельство вашей безмерной щедрости и заботы. Но опять же: не в Международный женский день! Вы еще весы к ним присоедините: подобные подарки будут восприняты не как намек, а как прямое утверждение: сбрось вес, милая.

Мягкие игрушки

Тут не все так однозначно: 8 Марта отмечают не только женщины, но и маленькие девочки. Им плюшевый мишка будет только в радость.

Деньги

Безумно практичный подарок: «Сходи и купи все, что пожелаешь». Но где же романтика? Мы обсуждаем Международный женский день вообще-то!

Цветы

Как ни странно, в опросах, посвященных самым нежеланным подаркам, нередко фигурируют цветы. Тут все просто: букет обычно не воспринимается как «основное блюдо»: в качестве милого знака внимания, сопровождающего подарок, он прекрасен. Дарить же три гвоздички — такой моветон, что мы даже говорить об этом стесняемся.

...

Список можно продолжать до бесконечности: надо помнить, что каждая женщина — яркая индивидуальность, и угодить ей можно, лишь хорошо ее зная. Кто-то почтет за честь получить хорошую книгу; кто-то порадуется плюшевой игрушке, а кому-то и путешествием на Мальдивы не угодить. Так что, дорогие мужчины, начинайте готовиться к Международному женскому дню загодя — и тогда праздник будет приятен и нам, и вам.


нравится (5) не нравится (1)
Сегодня в 11:17, просмотров: 297, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:38
«Кто может сравниться с Матильдой моей,
Сверкающей искрами черных очей»
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:39
Кто хочет в подарок книгу пусть найдет себе ботаника, кто хочет на Мальдивы – олигарха.

С праздником женщины, пусть ваши мечты сбываются.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 3256
  2. ​В Нижневартовске в пожаре на дачном участке погиб человек 1430
  3. ​За сутки коронавирус подтвердился у 101 югорчанина 1301
  4. ​Жители многоквартирного дома в Сургуте на праздники остались без горячей воды 1145
  5. ​Жизнь еще одного югорчанина забрал COVID-19 953
  6. ​Правительство опровергло информацию о планах повышения пенсионного возраста 898
  7. ​Правительство Югры: авария в Нижневартовском районе не загрязнила воздух в округе 331
  8. ​«Это что, МНЕ?!» Чего НЕ НАДО дарить на 8 Марта 297
  9. ​8 Марта – прекрасный повод еще раз высказать женщинам свое восхищение 219
  10. ​Один югорчанин умер от коронавируса 7 марта 214
  1. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 5453
  2. ​Намек ясен 4615
  3. ​В Нижневартовске 13-летний подросток выпал с 15 этажа и остался жив 4482
  4. ​В Югре ищут преступника, вознаграждение - 200 тысяч рублей // ОРИЕНТИРОВКА 3839
  5. ​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки 3820
  6. ​Медвежья услуга: экс-руководитель Пенсионного фонда в Нижневартовске стал фигурантом уголовного дела 3755
  7. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 3567
  8. Бывший зампредседателя думы Сургута Кириленко как новый замглавы – при чем тут Сургутнефтегаз и концессия теплосетей 3256
  9. ​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись фура, грузовик, легковушка и полицейский УАЗ. Сообщается о погибшем 3211
  10. ​Артема Кириленко ждут на работу в городской администрации 3052
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20569
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13593
  3. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 12513
  4. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11817
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10720
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 9029
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8449
  8. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7971
  9. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7906
  10. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 7534

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика