Выбираем худшие подарки на 8 Марта — и забываем их навсегда

Утро 8 марта для многих женщин — завтрак в постель и милый презент от любимого: так начинается Международный женский день. Известно, что не все представители сильной половины человечества имеют богатую фантазию, поэтому выбор подарка к празднику для многих из них становится головной болью. Впрочем, здесь вам в помощь — неравнодушие: если подойти к делу не формально, а с душой, всегда можно найти что-то, что приятно удивит вашу любимую. Мы в siapress.ru уже писали о том, что ныне оригинально дарить не вещи, а впечатления — надеемся, некоторые идеи из нашего обзора вы приняли к сведению.



Также надеемся, что ваша половина не получила что-то из нашего сегодняшнего антирейтинга, составленного на основе многочисленных опросов милых женщин в преддверии их любимого праздника.

Книга

Как ни странно, выражение «Книга — лучший подарок» в этом случае не работает. Любое подношение настоящая женщина анализирует с максимальным погружением в глубины психологии. Оттуда она выныривает с ответом, что фолиант, преподнесенный на 8 Марта, намекает на недостаток ума. И неважно, что это богато иллюстрированный альбом, посвященный, скажем, Коко Шанель. Придержите его на другой праздник. А лучше подарите без повода.

Сковорода, швабра и прочая кухонная утварь

Ну, тут все понятно: преподнести женщине любую кухонную утварь (посуда, бытовая техника, да даже швабра!) — это как ребенку на день рождения вместо игрушки подарить одежду. Безусловно, это очень практичное подношение — но опять же, ни сковородка, ни кастрюля, ни даже чайник с подсветкой не могут считаться подарком. Просто покупка вещи, необходимой в быту: причем здесь 8 Марта-то?

Шампунь и прочая «душевая парфюмерия»

И снова заныриваем в глубины психологии: любой, простите, «мыльно-рыльный» презент может служить намеком на нечистоплотность одариваемой. Да что уж мы скромничаем — не может служить, а служит; выводы ваша половина, безусловно, сделает, и они будут не в пользу вашей заботливости…

Духи

Выбирая даже дорогие духи, будьте осторожны: их дарить стоит только в том случае, если вы точно знаете, что они подойдут вашей женщине.

Сувенирчики

Целая индустрия статуэток, свечек, вазочек работает на мужчин, обделенных зачатками фантазии, — за очередное нэцкэ или ароматическую свечу вам скажут самое неискреннее спасибо в вашей жизни.

Спортивный инвентарь

Безусловно, беговая дорожка или эллиптический тренажер в подарок — свидетельство вашей безмерной щедрости и заботы. Но опять же: не в Международный женский день! Вы еще весы к ним присоедините: подобные подарки будут восприняты не как намек, а как прямое утверждение: сбрось вес, милая.

Мягкие игрушки

Тут не все так однозначно: 8 Марта отмечают не только женщины, но и маленькие девочки. Им плюшевый мишка будет только в радость.

Деньги

Безумно практичный подарок: «Сходи и купи все, что пожелаешь». Но где же романтика? Мы обсуждаем Международный женский день вообще-то!

Цветы

Как ни странно, в опросах, посвященных самым нежеланным подаркам, нередко фигурируют цветы. Тут все просто: букет обычно не воспринимается как «основное блюдо»: в качестве милого знака внимания, сопровождающего подарок, он прекрасен. Дарить же три гвоздички — такой моветон, что мы даже говорить об этом стесняемся.

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Список можно продолжать до бесконечности: надо помнить, что каждая женщина — яркая индивидуальность, и угодить ей можно, лишь хорошо ее зная. Кто-то почтет за честь получить хорошую книгу; кто-то порадуется плюшевой игрушке, а кому-то и путешествием на Мальдивы не угодить. Так что, дорогие мужчины, начинайте готовиться к Международному женскому дню загодя — и тогда праздник будет приятен и нам, и вам.