Роспотребнадзор опубликовал правила выбора и ухода за живыми цветами

Главные санитарные врачи страны рассказали о цветах, которые ни в коем случае нельзя ставить в одну вазу: завянут. В преддверии 8 Марта информация актуальная.

Итак, по словам сотрудников Роспотребнадзора, в одну вазу нельзя «селить» нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. К красным розам, ландышам и рододендронам нельзя подселять вообще никого — они состарят своих соседей раньше времени. Зато есть и растение, которое жизнь соседям продлит: веточка туи. Еще один целительный эликсир — щепотка сахара. Она поможет сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.

Рассказал Роспотребнадзор и о том, как живые цветы выбирать. Здесь важнейший индикатор свежести — стебель цветка. Он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком также является наличие «рубашечного листа» — нижних, толстых и грубых лепестков, которые растут у цветоножки. Чтобы придать залежавшейся розе привлекательности, продавцы обычно удаляют их.

Также санврачи советуют обращать внимание на степень раскрытия бутона — от этого напрямую зависит, как долго букет не утратит своей красоты. Выбор полностью раскрытых бутонов — распространенная ошибка. Они красивы, но срок их жизни значительно меньше, так что выбирать лучше полураскрытые цветки.

Также следует проверить лепестки — осторожно отогнуть один из них. У свежего цветка он легко выправляется в изначальную форму. У залежавшихся цветков лепестки вялые, темные, порой подсохшие, часто осыпаются при прикосновении.

Свежие цветы редко чем-то украшают — они красивы сами по себе. У них нет оборки из яркой фольги, блесток и прочих декораций которые отвлекают внимание от качества самих бутонов.

Уход за букетом — дело не менее ответственное. При транспортировке букета стоит исключить перепады температур: если букет долго был на морозе, нужно оставить его в прихожей или помещении, где немного прохладнее, чем в остальной квартире. Также в пути к адресату цветы должны быть заботливо укрыты от ветра, снега и других воздействий.

Чтобы цветы не завяли, самое очевидное — как можно скорее поставить их в воду. Но перед этим их нужно обработать: срезать стебли и удалить листья. Чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Для мягких и толстых стеблей лучше оставить косой срез; жесткие, древовидные стебли лучше обломать или обрезать, а концы расщепить ножом.

Листья нужно удалять все те, что окажутся под водой. Даже свежие: под водой они все начнут гнить, а это неприятный запах и размножение вредоносных бактерий.