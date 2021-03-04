Пять книг обязательных к прочтению

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает специалист по связям с общественностью Окружного кардиоцентра Екатерина Атёсова.



1. «Раковый корпус» Александр Солженицын

Свойственные Солженицыну вопросы идеологии, человеческих ценностей, режущая глаза правда на фоне романтической истории онколога Веры Гангарт и ссыльного Олега Костоглотова: «Демобилизованный больной солдат с вещь-мешком и фиалками».

Ужасающие тонкости больничного быта заброшенной ташкентской клиники, безнадёжное положение пациентов, соседство по палате непримиримых «стукачей» и сподвижников Сталина. И любовная линия без хэппи энда.

Мрачно вышло. Но мне понравилось.

2. «Анна Каренина» Лев Толстой

В романе впечатлил Константин Левин. Цельный, прямой, добрый, сильный. Он честный, а таким непросто.

Ну и трагический железнодорожный финал Анны Аркадьевны сейчас воспринимается уже не так однозначно, как в школе, когда эту книгу принято читать.

3. «Аэропорт» Артур Хейли

Открыла эту книгу по рекомендации начальницы. Понравился ритм, эффект присутствия, напряжение и взгляд на внутренние процессы стратегического предприятия.

Репортажный стиль делает своё. Переносит читателя в эпицентр событий, а происходило в аэропорту в тот день разное.

4. «Самостоятельный ребёнок, или как стать «ленивой мамой».

Анна Быкова

Это вообще что-то дикое. Автор предлагает родителям отстать от ребёнка!

Это про мышление, которое следует тренировать мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Научиться не опекать. Тогда есть шанс, что из детей вырастут взрослые, умеющие выбирать себя и быть счастливыми. А это сегодня эксклюзивный навык. То, чему нас в детстве не учили.

5. «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл.

На книжной полке каждой леди (улыбается).

Легендарная Скарлетт О Хара, «решившая завоевать мир с помощью платья из бархатных портьер своей матери и перьев, выдранных из петушиного хвоста».

Истинная женщина, которая умеет и корову доить, и кринолины носить, и роды принимать. И мужчине парировать... со всеми вытекающими последствиями. К Скарлетт можно относиться по-разному, но не знать о ней не получится. Уважаю таких женщин.