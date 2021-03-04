Вирусологи рассказали, стоит ли дарить букеты в Международный женский день

Букет весенних цветов вряд ли приведет к заражению коронавирусом. Такого мнения придерживаются врачи, опрос среди который провело РИА Новости. «Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует — очень низкая вероятность», — сказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Дарить цветы женщинам не только можно, но и нужно, и не только на Восьмое марта, заключает эксперт.

Не стоит также опасаться заражения «короной» в магазине цветов, отмечает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков. «В цветочных магазинах постоянно открываются двери. Поскольку сами помещения зачастую не огромные, в них постоянно идёт проветривание», — сказал Тимаков. Несмотря на это, все необходимые меры защиты соблюдать обязательно, подчеркнул врач.