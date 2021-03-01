Топ-6 подарков, которые точно удивят вашу возлюбленную на 8 Марта

Скоро 8 Марта – в этот день мужчины традиционно поздравляют любимых женщин. Зачастую, представительницы прекрасного пола возвращаются домой с охапкой цветов, горой конфет и кучей плюшевых зверей. Если вам хочется удивить свою половинку и разбавить это конфетно-букетное нашествие, то этот топ подарков даст вам не мало подсказок.

Фотодень

Какая красавица не мечтает о классных фотках в Инстаграм, чтобы все подружки обзавидовались, а ее бывший в очередной раз подумал, кого потерял? Записавшись на фотодень, девушке не только сделают макияж, а также подберут одежду и декорации. Не обязательно, чтобы ваша избранница была одна – не бойтесь оказаться в кадре вместе с ней!

Дегустационный ужин

Ваша половинка любит элитный алкоголь или хорошую еду? Тогда стоит ей подарить приглашение на дегустационный ужин. Вам не только удастся полностью окунуться в культуру и провести время вдвоем, но и попробовать вкусное вино или пищу.

Катание на собачьих упряжках

Идеальный вариант для собачниц или любительниц экстрима. Веселые хаски поднимут настроение даже самой угрюмой особе, а адреналин во время езды заставит этот день запомниться надолго.

Культурная поездка

Пандемия подпортила планы, и многие вместо моря по понятным причинам выбрали отдых на даче. Купальный сезон еще не открыт, но отличным решением станет организация небольшого культурного путешествия – думаю, единожды можно потратиться на поездку в Москву с целью посетить Большой театр.

Тренинги





Если у вас есть одинокая подруга, то можно купить ей билет на какой-нибудь тренинг. Для девушек с юмором могут подойти «курсы по раскрытию женской чакры» или «семинары по обольщению мужчин», но ценным подарком также станет мастер-класс по приготовлению блюд иностранной кухни или изготовлению чего-либо своими руками.

Устроить девичник





Самый простой, но не менее выигрышный вариант – обзвоните ее подруг, закажите пиццу, роллы, возьмите бутылочку вина и что-нибудь на десерт. А затем… Займитесь своими делами где-нибудь вне квартиры. Уверена, ваша возлюбленная сможет себя развлечь и отдохнуть в хорошей компании.