Несколько советов о том, как помочь смартфону пережить минусовую температуру

Морозы в Сургуте не отступят до начала выходных – вплоть до 26 февраля столбики термометров не покажут температуру выше минус 30 градусов. От экстремальных холодов очень сильно страдают не только люди, но и техника. О том, как избежать поломки смартфона в дни суровой сибирской зимы, рассказал директор МТС в ХМАО Константин Зимин.

Когда пластик крепче металла

Недорогой смартфон с пластиком корпусом имеет больше шансов пережить холода, нежели флагманы со стеклянными или с металлическим корпусом. Чтобы спасти дорогостоящий гаджет, нужно купить ему чехол.

«Стекло и металл хорошо проводят тепло и способствуют быстрому охлаждению. Именно поэтому алюминиевые смартфоны стоит защитить от холода при помощи чехла, желательно с пластиковой рамой и внешней текстурой, наподобие кожи. Силикон тоже сгодится», – рассказал глава регионального отделения оператора.

На улице не использовать!

Срок службы батареи сильно сократится, если использовать телефон в минусовую температуру на улице. Как сообщает Константин Зимин, от этой проблемы чаще всего страдают гаджеты с большим сроком работы. Чаще всего в холодный период смартфоны выходят из строя как раз из-за за ставшей неприемлемо низкой емкости аккумулятора.

Зарядите перед прогулкой

Заряжать гаджет на улице, когда прогноз погоды показал минус 30, тоже плохая идея. Разовая подзарядка уменьшит ресурс батареи на полсотни циклов (а их, в теории, 700-800, а в реальности – еще меньше), поэтому стоит позаботиться об этом еще до выхода из дома.