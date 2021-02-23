Испанский стыд сменяется испанским ужасом: Жанна Агузарова выпускает еще один «новый» альбом, не особо заморачиваясь уже не только аранжировками, но и орфографией («Синий тролейбус» — странно, что й оставила, в песне-то вовсе поет «тролебус»), качеством фонограмм (цыканье порченого CD — в наличии) и даже собственно фонограммами (финальный трек «Папа Live» записан явно на диктофон где-то в туалете клуба, в котором выступала певица, — и это не метафора).

Треклист — отдельный стыд: ни один альбом Агузаровой, похоже, не может обойтись без «Не упрекай меня, постой» и «Я сегодня не лягу р-р-рано спать», а тут к ним ради звучного названия диска добавлена бравовская «Будь со мной» в агузаровской, как водится, ужасной аранжировке.

Вопросов не вызывает только картинка на обложке: это мощь, конечно, но и тут великолепная Жанна подсуропила, не слишком долго думая над выбором шрифтов.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13989217'>Будь Со Мной</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/188971'>Жанна Агузарова</a> на Яндекс.Музыке