Топ-5 самых дорогих квартир Югры // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Совсем недавно россияне с подачи блогера Ильи Варламова обсуждали«золотую» квартиру, выставленную на продажу за 30 млн рублей в Сургуте. Сейчас на онлайн-доске объявлений «Авито» этого объявления нет. Но предложений о продаже недвижимости тем, кто любит роскошь и готов за нее заплатить, достаточно.

Только в Сургуте продается больше 20-ти квартир стоимостью 15 и более млн рублей и шесть квартир по цене от 20 млн рублей. Также дорогую недвижимость можно купить в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске и Когалыме. В них есть все: спортзалы, сауны, зимние сады и, конечно, евроремонт. Но и достойные варианты тоже имеются. Самые дорогие квартиры, выставленные на продажу в разных городах Югры, - в обзоре СИА-ПРЕСС.

5 место. Когалым – 9,2 млн рублей

В Когалыме 9,2 миллиона просят за 4-комнатную квартиру площадью в 81 квадратный метр. Среди бонусов – свежий евроремонт, зимний сад на балконе и кухня, сделанная на заказ с немецкой фурнитурой Blum. Одна из комнат переделана под гардеробную. «По ипотеке не продаётся», - подчеркнули в объявлении.

4 место. Нефтеюганск – 15,1 млн рублей

В Нефтеюганске за 15,1 миллиона рублей можно купить 7-комнатную квартиру площадью в 256 «квадратов» со спортзалом и сауной. Недвижимость расположена в элитном кирпичном доме в пятом микрорайоне. «Квартира большая и просторная, со множеством комнат, спален, балконов. Два санузла, две ванны, душевая, сауна. Мебель и техника остается. Лучше увидеть самим эту просторную квартиру», - убеждают в объявлении.

3 место. Нижневартовск – 17,7 млн рублей

В Нижневартовске на улице Ленина продается 4-комнатная квартира площадью 200 квадратных метра. В помещении сделан дизайнерский евроремонт, есть мебель и современная техника. «Имеются подземные паркинги!», - отмечает продавец.

2 место. Ханты-Мансийск – 20 млн рублей

В Ханты-Мансийске 4-комнатную квартиру в 140 «квадратов» отдают за 20 млн рублей. Квартира расположена в нагорной части города, оборудована бытовой техникой и встроенной мебелью. В качестве бонуса – хороший вид и приятные соседи. В подарок – парковочное место в подземном паркинге.

1 место. Сургут – 24 млн рублей

5-комнатная квартира площадью 202 квадратных метра за 24 млн рублей продается на улице Сибирская в Сургуте. Сейчас это самая дорогая квартира, выставленная на продажу, в регионе.

«Продается квартира в термомуре. В квартире сделан ремонт. Кухня-гостиная и четыре спальни. Два санузла. Гардеробная. При продаже частично остается мебель. В шаговой доступности школа, детский сад, детская поликлиника», - кратко описана недвижимость в объявлении.

*По материалам Avito.ru. Не реклама