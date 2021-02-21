Топ-5 подарков, которые понравятся мужчинам на 23 февраля

23 февраля – это тот день, когда мы хоти поздравить своих отцов, мужей, парней, братьев, сыновей. Иногда обычных слов недостаточно, а идея для оригинального подарка не всегда лежит на поверхности. Что делать, если кроме пены для бритья и пары носков ничего не приходит в голову? Тогда стоит прочитать это материал, в котором собраны несколько интересных вариантов.

Набор для сомелье

Он любит хорошее вино? Тогда идеальным способом порадовать виновника торжества будет набор для сомелье. Такой подарок сделает прием бокала любимого напитка за обедом более эстетичным и пригодится в хозяйстве. Помимо набора можно преподнести копилку для винных пробок или глобус-бар.

Модель для сборки

Ваш мужчина коллекционер или просто любит работать руками? Подарите ему модель для сборки! Конструктор удивит не только взрослого, но и ребенка, потому что многие компании предлагают модели, которыми можно не только украсить интерьер, но и поиграть.

Радиопоисковик для ключей

Такая мелочь, как ключи от дома, гаража или машины, очень часто теряется. Особенно в самый неподходящий момент. Полезным подарком станет радиопоисковик, который поможет избежать неприятных розысков по квартире.

Набор для выживания

Если он часто ходит в походы, то набор для выживания станет хорошим вариантом. Перочинный нож, фонарик, компас, огниво обязательно пригодятся во время ночевки в горах или лесу. А компактность еще и облегчит походный рюкзак!

Еда для космонавтов

Многие в детстве мечтали стать космонавтами, но не каждый воплотил это в жизнь. Тюбик с едой пусть немного, но приблизит к работе настоящего покорителя космоса! Этот вариант больше подойдет для молодого человека или подростка, но может стать интересным дополнением к основному подарку.