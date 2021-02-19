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Михаил Тарковский: «Образ книги дискредитирован»

​На «Сухановских чтениях» выступил режиссер и поэт Михаил Тарковский

Михаил Тарковский: «Образ книги дискредитирован»

18 февраля к Сухановским чтениям в Центральной городской библиотеке Сургута присоединился писатель, режиссер, поэт Михаил Тарковский. На встрече, которая прошла в формате видеоконференции, Михаил рассказал о последних своих трудах, поделился воспоминаниями о Сибири и мыслями о роли книги в современном мире.

Начал писатель с презентации сборника «Живая верста», вышедшего в прошлом году. Книга собрала в один переплет рассказы Михаила Тарковского о жизни в тайге, школьных годах, работе в экспедиции и одинокой жизни в заброшенной деревне. Книга богата на иллюстрации флоры и фауны Енисейского меридиана.

Сам автор книгу провозгласил «хрестоматией енисейской тайги» - и объяснил, почему: «Хрестоматия – она всегда была рядом. Хрестоматия по литературе, «Родная речь». И моя ассоциация с этим словом – она намного шире, чем просто перевод с греческого, «Книга для учения»; В этом слове мне чудятся и другие смыслы – что-то родное, что всегда было с нами. Хотелось продолжить хрестоматийную традицию, как какую-то опору, которой нам всем сейчас не хватает. К тому же, хрестоматийный подход позволил во второй части (книги) поместить отрывки из повестей, где Вадим Алексеевич (иллюстратор книги – прим.ред.) смог наилучшим образом развернуться в своей любви к рисованию животных, природы».

Весомый вклад в творчество Михаила, отразившееся в его рассказах, внесло «таежное одиночество», которое постигло его в годы жизни в заброшенном поселке на Енисее: «Именно в одиночестве человек начинает жить активной и сильной внутренней жизнью. Ничего подобного я больше не испытывал нигде. Душа в этот момент необыкновенно обостряется. Она, как губка, впитывает все, что видишь вокруг, и книги, что читаешь; Обостряются и воспоминания. Душа жаждет жизни. Нормальное это состояние или нет – но оно порождает желание писать. Думаю, все охотники в тайге испытывали его, когда начинали писать записки, стихи. Хочется в такие моменты просто поделиться тем, что ты переживаешь, поговорить с листом бумаги».

Но ключевым моментом в творчестве писателя стало первое знакомство с Сибирью: «Первое впечатление посетило меня где-то в районе Кемерово, в поезде Москва-Абакан. Я тогда учился в девятом классе. Меня поразило, насколько таежные остроконечные елки и пихты отличаются от елок, которые растут в средней полосе. Это была энергия совершенно другой, особенной земли. Когда мы начали проезжать Саяны по Усинскому тракту – я совсем спятил. Настолько красивая природа. Это уже не та наша теплая «Расеюшка» – Калужская, Ивановская область. Там теплая энергия, здесь она другая – студеная, могучая».

«Настало росистое утро. Мы ехали по горной дороге и рядом была бурлящая речка – Ус. У меня тогда все перепуталось в голове, я сдуру решил, что там красная рыба поднимается, как на Дальнем Востоке. А это была просто пена над камнями».

Книга «Три урока», которую писатель представил следом – тоже сборник. В него вошли избранные произведения писателя - «Полёт совы», «Фарт», «Поход» и другие. Сам автор отметил качество исполнения. Его роль он объяснил стремлением возродить «высокий статус книги»: «Образ книги сейчас дискредитирован. Сегодня написать книгу может любой – достаточно лишь заплатить издателю. Ребенку стало трудно отличить литературу истинную от литературной подделки. И Аркадий Григорьевич Елфимов (издатель) стоит в оппозиции и считает, что если у книги высокое содержание, то она должна иметь соответствующее (физическое) воплощение».

После презентации обеих книг, писатель перешел к вопросам от зрителей. Один из них касался самого писательского ремесла, боязни «чистого листа». Михаил признался, что эта фобия ему чужда: «У меня нет страха чистого листа, и никогда не было. Это дело всегда было моим любимым, дорогим. Всегда была к писательству тяга. Задумки сами приходят в голову – это естественный процесс. Как работа. Есть правда волнение, когда ты понимаешь, что сегодня начинаешь новую книгу. Волнение от значимости момента, от ответственности».

Подытожил встречу главный гость обращением к авторам, пишущим о России: «Мы часто говорим о Сибири, Урале, Дальнем Востоке. Конечно, это все самобытные, прекрасные места. Но мы постоянно все противопоставляем – деревню и город, Сибирь и Среднюю полосу. Этого делать ни в коем случае нельзя. Нужно искать общее, объединяющее. Этого требует время».

Конец творческой встречи наступил точно в срок, что случается редко - писатель признался, что торопится в поход: «Сейчас в сборах нахожусь. Скоро в сторону Байкала выдвигаюсь. Очень рад был общению, с удовольствиям остался бы еще, но надо торопиться – послезавтра уезжаю». В конце творец пообещал прислать «коробку книг» Сургутской Центральной библиотеке.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 151, комментариев: 0
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