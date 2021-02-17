Ученые приблизились к терраформированию Марса

Немецкие ученые нашли микроорганизмы, способные производить кислород в газе марсианской атмосферы. Об этом было объявлено в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology. Открытие, которое совершили ученые из Бременского университета, позволит создать систему жизнеобеспечения для людей, которые будут колонизировать Марс.

В проведенном учеными опыте сине-зеленые водоросли успешно размножались в воде с взвесью марсианской пыли, что дает возможность в дальнейшем использовать их для питания других живых организмов. Кроме того, цианобактерии в процессе фотосинтеза выделяют кислород. При этом микроорганизмы успешно используют газы из марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода - и даже низкое давление им не помеха.

Для эксперимента использовался вид Anabaena sp. PCC 7938. По итогам предварительных испытаний, именно они с наибольшей вероятностью будут процветать в условиях суровой марсианской среды. Также этот вид можно использовать в качестве источника питания для культур, которые можно применять для получения полезных человеку веществ – например, лекарств.