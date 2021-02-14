Топ-5 подарков, которые точно удивят вашу вторую половинку на День всех влюбленных

День святого Валентина в самом разгаре, а вы еще не определились подарком? Или, быть может, хотите порадовать свою половинку чем-то необычным, ведь плюшевые мишки, конфеты в форме сердца и красные розы – это тривиально и «прошлый век»? Тогда этот обзор siapress.ruпоможет вам определиться, ведь здесь мы собрали несколько вариантов необычных подарков на День всех влюбленных.

Карта звездного неба

У каждой пары есть своя, особая дата – будь то день свадьбы или первого свидания. Очень романтичным подарком будет карта звездного неба именно в то, заветное число. Потому что именно в этот день звезды сошлись для вас крайне удачным образом.

Автографы великих

Подумайте над тем, что нравится вашей половинке. Быть может, ей нравятся книги Стивена Кинга или она увлечена фильмами Люка Бессона? В таком случае можно попробовать получить книгу, диск, пластинку, футболку или даже мяч с автографом кумира. Думаю, ваш избранник будет вне себя от счастья.

Экзотические животные





Ваш любимый человек увлечен разведением ящериц, змей или пауков? Или он не раз говорил вам, что хотел бы завести себе необычного домашнего питомца? Тогда вам стоит поискать магазины или заводчиков, которые с радостью расскажут о правилах ухода за новым членом семьи. Стоит отметить, что такой подарок необходимо дарить с полным пониманием того, что ваш избранник ответственно отнесется к экзотическому животному или насекомому.

Интимные игрушки

Можно разнообразить свою интимную жизнь с помощью походов в сексшоп и покупке соответствующих атрибутов. После романтического ужина при свечах вечер с таким подарком определенно станет пикантнее.

Необычный светильник





Очень полезный подарок, особенно если он будет напоминать о вас во время темных и одиноких ночей. Производители светодиодных ламп предлагают обширный ассортимент – от ночников в виде планет до формы различных растений. Некоторые магазины предлагают сделать лампу по дизайну заказчика, что станет хорошим бонусом, ведь ни у кого другого такой вещицы точно не найдется.