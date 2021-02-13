16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9378   EUR  89,6052  

Новости

Больше новостей
Следует ли переносить рабочие дни для удлинения праздничных?
Комментировать
0
Появление в списках претендентов на пост главы Сургута депутата думы ХМАО Андрея Филатова вам...

нравится 24.8%

не нравится 44.8%

не знаю 30.5%

Всего голосов: 315

Комментировать
0
Авторитет Владимира Путина в ваших глазах...

растет 15.8%

падает 60.5%

остается неизменным 20.4%

не знаю 3.3%

Всего голосов: 329

Комментировать
0
Приговор Навальному — 3,5 года тюрьмы...

справедливый 37.6%

несправедливый 50.2%

не знаю 12.2%

Всего голосов: 295

Комментировать
0
Вы за...

Навального 25.1%

Путина 35.4%

кого-то другого 39.5%

Всего голосов: 271

Комментировать
0
Больше опросов

​Это вы можете себе позволить: дачи Сургута с большим потенциалом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых дешевых дач, выставленных на продажу в Сургуте

​Это вы можете себе позволить: дачи Сургута с большим потенциалом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: avito.ru

Продолжаем подготовку к дачному сезону. У самых дорогих дач Сургута читатели siapress.ruнашли один недостаток – климат. Этого мы изменить не можем. А подобрать варианты подоступнее – вполне. Вашему вниманию – обзор самых дешевых дачных домов, выставленных на продажу в Сургуте. Комфорта здесь меньше, но пространства для творчества – хоть отбавляй.

5 место. 450 тысяч рублей за пять соток

За 450 тысяч рублей можно приобрести участок в 5,5 сотки на Почекуйке в ПСОК «Железнодорожник-2». Из построек на участке теплицы, дом, скважина и погреб. «Недорого», - настаивает продавец.

4 место. 450 тысяч за десять соток

За эту же сумму можно купить десять соток в СОТ «Рябинушка». На земле расположен вагон-дом, предназначенный для круглогодичного проживания. «Участок не приватизирован, забора нет. Цена сохраняется до конца февраля, с 01 марта 2021 года цена будет увеличена ориентировочно на 100 т. Рублей», - предупредил продавец.

3 место. 400 тысяч рублей

Шесть соток в черте города – в кооперативе «Рябинка». Продавец честно признается: «Дача старенькая, подойдет больше под строительство». Также утверждается, что на участке есть вагончик жилой, баня и колодец, но оценить все это имущество по представленному фото невозможно.

2 место. 350 тысяч рублей

Раритетный вагончик на шести сотках и стройматериалы – на восьми сотках. Да, второе место делят две дачи.

В СОТ «Автомобилист» продается земельный участок, которые продавец презентует, как хорошее место для отдыха. Впрочем, перед отдыхом участок надо будет очистить.

В СОТ «Черемушки» за 350 тысяч продаются шесть соток и вагончик. Хозяин согласен на торг.

1 место. 300 тысяч рублей

Самое дешевое предложение – участок с вагончиков на пяти сотках в СОТ «Берендей». Кроме вагончика на участке есть конструкция, назначение которой сложно определить по фото. А вагончик наполнен стройматериалами.

Продавец приветствует торг.

*По материалам Avito.ru. Не реклама


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:45, просмотров: 125, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте наказали подрядчиков, которые плохо убирали снег с дорог 1210
  2. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 1055
  3. ​Летальные случаи пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте и районе 783
  4. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 665
  5. ​«Мы сломали государственную пропаганду – систему замалчивания, утаивания, игнорирования» 545
  6. ​На конкурс по выборам главы Сургута заявились семь новых кандидатов 478
  7. Синоптики предупредили об опасной погоде в ХМАО 452
  8. Число заболевших коронавирусом в Югре приближается к 50 тысячам 451
  9. ​Сюрприз для одноклассников: 10-летняя участница шоу «Голос. Дети» из Сургута поразила своим пением Егора Крида 413
  10. ​В Югорском госуниверситете сменился ректор 399
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 10558
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6802
  3. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5754
  4. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5742
  5. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 5488
  6. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5459
  7. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 3797
  8. Делаем ставки, господа 3635
  9. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3564
  10. ​В Нижневартовске задержали серийного дачного вора 3176
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13252
  2. На югорской трассе погибли два человека 10620
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 10558
  4. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10510
  5. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10483
  6. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 10388
  7. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10296
  8. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 10256
  9. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9696
  10. Два жителя Нефтеюганска госпитализированы после пожара 9683

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика