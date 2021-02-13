Топ-5 самых дешевых дач, выставленных на продажу в Сургуте

Продолжаем подготовку к дачному сезону. У самых дорогих дач Сургута читатели siapress.ruнашли один недостаток – климат. Этого мы изменить не можем. А подобрать варианты подоступнее – вполне. Вашему вниманию – обзор самых дешевых дачных домов, выставленных на продажу в Сургуте. Комфорта здесь меньше, но пространства для творчества – хоть отбавляй.

5 место. 450 тысяч рублей за пять соток

За 450 тысяч рублей можно приобрести участок в 5,5 сотки на Почекуйке в ПСОК «Железнодорожник-2». Из построек на участке теплицы, дом, скважина и погреб. «Недорого», - настаивает продавец.

4 место. 450 тысяч за десять соток

За эту же сумму можно купить десять соток в СОТ «Рябинушка». На земле расположен вагон-дом, предназначенный для круглогодичного проживания. «Участок не приватизирован, забора нет. Цена сохраняется до конца февраля, с 01 марта 2021 года цена будет увеличена ориентировочно на 100 т. Рублей», - предупредил продавец.

3 место. 400 тысяч рублей

Шесть соток в черте города – в кооперативе «Рябинка». Продавец честно признается: «Дача старенькая, подойдет больше под строительство». Также утверждается, что на участке есть вагончик жилой, баня и колодец, но оценить все это имущество по представленному фото невозможно.

2 место. 350 тысяч рублей

Раритетный вагончик на шести сотках и стройматериалы – на восьми сотках. Да, второе место делят две дачи.

В СОТ «Автомобилист» продается земельный участок, которые продавец презентует, как хорошее место для отдыха. Впрочем, перед отдыхом участок надо будет очистить.

В СОТ «Черемушки» за 350 тысяч продаются шесть соток и вагончик. Хозяин согласен на торг.

1 место. 300 тысяч рублей

Самое дешевое предложение – участок с вагончиков на пяти сотках в СОТ «Берендей». Кроме вагончика на участке есть конструкция, назначение которой сложно определить по фото. А вагончик наполнен стройматериалами.

Продавец приветствует торг.

*По материалам Avito.ru. Не реклама