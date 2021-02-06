Во сколько обойдется бизнес-ланч в кафе Сургута?

После первой половины рабочего дня хочется в первую очередь… Пообедать. Учитывая, что не у каждого есть возможность отправиться домой и подкрепиться, назревает вопрос о том, где относительно недорого и вкусно можно поесть. В этом обзоре siapress.ruмы составили топ-5 ресторанов, кафе и забегаловок, где можно заказать бизнес-ланч.

Пироговая компания





Здесь есть все: от любимого борща на первое до ароматного пирога на десерт. Меню обширное – различные супы (рассольник, вышеуказанный борщ, щи), на горячее котлеты или сардельки с гарниром, а также морс и кусок пирога. Стандартный обед обойдется приблизительно в 400 рублей, также есть возможность заказать бизнес-ланч на двоих.

Traveler's Coffee





Пожалуй, одно из популярных кафе в Сургуте – на обед там и яблоку негде упасть. Бизнес-ланч скромный: посетитель может заказать себе салат (в меню их более трех) и суп (сырный, солянка, куриный) или горячее (котлеты, тяхан, WOK и цыпленок с гарниром на выбор). Такой набор обойдется примерно в 300 рублей. Дополнительно можно заказать напиток и десерт.

Burger King





Больше подойдет для студентов или школьников – за символические 400 рублей можно отведать картошку фри, бургер, наггетсы и выбрать напиток. За такую же сумму можно заказать комбо на двоих. Отметим, что вряд ли эта еда положительно скажется на фигуре и здоровье.

Кофеин





В этой кофейне на выбор предлагается сразу три ланча. Самый сытный – за 330 рублей. В него входит горячее блюдо (горбуша с рисом, фрикасе с булгуром, брошет из курицы и лингуине), салат (цезарь, с говядиной, фитнес и с морепродуктами), а также напиток (чай, кофе или морс). Есть более дешевые ланчи – за 290 и 310 рублей.

Перчини





Здесь вам точно придется раскошелиться: стоимость стандартного обеда находится в районе 500 рублей. Однако меню включается в себя салаты, супы, блюда, приготовленные на огне, десерты, пасту, пиццу и напитки (практически каждый раздел включает в себя пять позиций).

Не реклама. Информация актуальна на 6 февраля.