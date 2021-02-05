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​Сургут постепенно возвращается к «доковидной» жизни // Обзор СИА-ПРЕСС

Культурные мероприятия в Сургуте – что открылось, а чего еще ждем

​Сургут постепенно возвращается к «доковидной» жизни // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: Театр актера и куклы «Петрушка»

С 1 февраля в Югре возобновили работу многие культурные учреждения. Это стало возможным после подписания главой региона постановления о снятии запрета на осуществление деятельности культурных организаций. Однако некоторые ограничения все же продолжают действовать: заполняемость помещений при проведении культурных мероприятий не должна превышать 50%, а концерты и вовсе запрещены. Последнее, в свою очередь, является причиной, по которой Сургутская филармония по-прежнему не может принимать зрителей и вынуждена работать в онлайн-формате.

Что касается других культурных мест Сургута – они к возобновлению деятельности готовились с самого закрытия. С того момента, к слову, пошел почти год.

Театр актера и куклы «Петрушка»

Театр юного зрителя встретит своих гостей сразу двумя премьерами. Откроют 30 театральный сезон в «Петрушке» 6 февраля интерактивно-тактильным бэби-спектаклем «Весна» (0+). Он погружает детей в сказочный мир волшебного леса, где природа пробуждается после долгой зимы. А 7 февраля состоится показ еще одной новой постановки «Гуси-лебеди». Однако если вы еще не успели приобрести билеты на эти показы, то сделать этого уже не сможете. Все билеты были проданы в первые несколько часов после их появления в онлайн-кассе на сайте театра. Кстати, приобрести билет теперь можно только бесконтактным способом.

Принимать гостей «Петрушка» будет в новом доме. Театр обосновался на Энгельса, 11. Площадь нового зала небольшая, поэтому на спектакль единовременно могут попасть только 25 человек. Всего сургутян ожидает 12 премьерных спектаклей в этом сезоне.

Сургутский музыкально-драматический театр

Билеты на постановки Сургутского музыкально-драматического театра также можно приобрести только через онлайн-кассу. В афише театра на февраль значится три спектакля. При этом на первом показе тоже ожидается аншлаг – билетов практически не осталось. Но на другие даты выбор мест пока есть.

Городской культурный центр

ГКЦ также, как и другие, готов к открытию. «Мы готовы к возобновлению деятельности с того момента, как нас закрыли. Мероприятия, которые мы планировали к показу, готовы к анонсированию и прокату. Разработаны все чек-листы, согласно которым мы готовы приступить к работе с соблюдением всех методических рекомендаций. Сформирован план и ведется активная подготовка событий на ближайшие три месяца, которые мы анонсируем на нашем официальном сайте уже в ближайшее время», – рассказала директор Городского культурного центра Ванда Болотнова.

Однако в афише на сайте учреждения значится пока только одно мероприятие для взрослой аудитории.

Кроме того, в ГКЦ возобновили занятия детских творческих коллективов, которые также не могли заниматься из-за пандемийных ограничений.

Сургутский краеведческий музей

Краеведческий музей за время пандемии обновил свою программу. Сейчас в зале на первом этаже представлена выставка косторезного искусства тобольских мастеров «Фактура. Форма. Содержание». Здесь представлены в том числе и подаренные сургутскому музею работы знаменитого костореза Минсалима Тимергазеева.

Фото автора

Еще одна выставка посвящена реке Обь. Здесь можно узнать интересные факты о водоеме, полюбоваться макетами суден. В свою очередь сотрудники музея подготовили интерактивные программы для детей, которые помогут в игровой форме усвоить материал.

На втором этаже музея полным ходом идет подготовка выставки, посвященной культуре и быту народов ханты и манси, а также русского населения, проживающего на территориях, населенных КМНС, и их уникальном сочетании. «Костюм русской империи» продолжает музейный проект «Россия многоликая». Одежда представляет собой важную часть культурного ландшафта, которая показывает особенности бытовой культуры и взаимодействия народов, проживающих на одной территории.А выставка «Люди большой воды» рассказывает о традиционном укладе жизни коренных народов Севера. Зал музея также оборудован для проведения тематических квестов для детской аудитории с целью лучшего усвоения материала.

Фото автора

Запись экскурсионных групп осуществляется по тел.: 8 (3462) 90-77-34. Но единичных посетителей, которые спонтанно решили посетить музей, здесь тоже жалуют. Единственное условие: в зале единовременно могут находится не более 23 человек.

А уже 11 февраля в краеведческом музее состоится торжественное открытие фотовыставки «Хмара». Ее автор Александр Заика трижды становился лауреатом государственной стипендии министерства культуры РФ для выдающихся деятелей культуры и искусства России. Здесь представлено 34 монохромных пейзажа, поражающих своей красотой и лаконичностью. Фотографии для коллекции снимались автором на протяжении последних 15 лет в экспедициях.

Мультимедийный парк «Россия – Моя история»

Посетителей исторического парка «Россия – Моя история» уже в эти выходные ждет насыщенная программа. Сейчас сотрудники РМИ разрабатывают афишу мероприятий на весь февраль и в скором времени опубликуют.

  • 11:00, 13:00, 15:00 – тематическая экскурсия и мастер-класс «Черный лис Сургута» (по предварительной записи. Группы до 5 детей. Стоимость – 300 рублей. При покупке программы один сопровождающий может бесплатно посетить постоянную экспозицию
  • 11:00 – бесплатный мастер-класс по фотографии «Свет в объективе». По предварительной записи. Группа до 5 человек (12-18 лет)
  • 15:00 - показ мультфильма «Красные туфельки и семь гномов» (Корея). Свободный вход
  • 10:00 – 19:00 – Игротека (бесплатно).

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05 февраля в 19:48, просмотров: 542, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
05 февраля в 20:17
Сургут постепенно возвращается к «доковидной» жизни, но уже с измененным сознанием.

Ну вот да, точно как на фотке, где лампочка сгорела.

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