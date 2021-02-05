Жители Югры получают расчетки, в которых выросли начисления за отопление

Одними из первых стали делиться фотографиями своих расчеток за коммунальные услуги жители Нижневартовска. Возмущает собственников не только то, что суммы стабильно растут от месяца к месяцу, но и то, что за расходы за отопление за последний месяц резко выросли. На одном из опубликованных фото видно, что жительнице Нижневартовска начислили квартплату почти 16 тысяч рублей.

Фото: К-Информ

Когалымчан тоже бросает в жар от стоимости отопления в январе. «Здравствуйте, сургутяне! В Когалыме вот такие суммы за квартплату ( 75кв), говорят из-за сильных холодов. Какие суммы вам насчитали?», – спрашивает Альфия Латыпова, прикрепляя к своему сообщению фото квитка.

В комментариях откликнулась сургутянка: «Нам за двушку 56 кв. насчитали 11 с копейками. Расчетку не видела еще… Смотрела на сайте». По всей видимости, в Сургуте еще не все собственники квартир получили свои квитанции. Однако из-за продолжительных холодов в январе 2021 расходы за тепло ожидаемо увеличатся.

На возмущения «Почему в квитанциях за январь «гигантские» платежи за тепло?» ответили в ресурсоснабжающей организации Нижневартовска. «Рост платежей в январе связан только с тем, что в этом месяце стояли морозные дни и среднесуточная температура составила – 28,8 градусов Цельсия. Это на 8,5 градусов ниже средней температуры января за 40 лет наблюдений с 1981 по 2020 год (!). А чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии УТС обязана подать в дом, чтобы обеспечить нормативную температуру в квартирах», – опубликовали подробный материал на эту тему специалисты «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска». При этом отмечается, что повышения тарифа на тепло не было и не предвидится вплоть до 1 июля 2021 года.

В ряде случаев увеличение оплаты объясняется еще и тем, что коммунальщики не всегда должным образом готовят свои сети к зиме. «В тех домах, где управляющая компания надлежащим образом подготовила внутридомовое оборудование к осенне-зимнему периоду, собственники живут экономнее. Такие недоработки как непромытая внутридомовая система теплоснабжения, неотрегулированные инженерные коммуникации и оборудование могут привести к серьезному росту затрат собственников на отопление, особенно в случаях, когда наружная температура воздуха бьет минусовые рекорды», – рассказывает заместитель директора УТС по сбыту услуг Антон Эсауленко.