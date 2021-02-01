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​Дорогие дачи Сургута, которые вы можете купить // ОБОЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 самых дорогих дач, выставленных на продажу в Сургуте

​Дорогие дачи Сургута, которые вы можете купить // ОБОЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: avito.ru

Дачный сезон не за горами. И пока никто с уверенностью не может сказать, удастся ли вырваться в отпуск на любимые курорты, или придется довольствоваться загородным отдыхом рядом с домом. Лучший вариант сбежать из бетонных джунглей – собственный загородный домик. Для тех, кто накопил достаточно миллионов – подборка СИА-ПРЕСС пяти самых дорогих дачных домов, выставленных на продажу в Сургуте.

5 место – 7 млн рублей

И это максимум. Нынешний владелец настолько спешит продать дом, расположенный на 12 сотках в садовом товариществе «Кедровый-16», что согласен на торг.

За семь миллионов вы приобретете дом в 240 «квадратов», гараж на три автомобиля, бильярдную, хозяйственные постройки, гостевой домик, баню с комнатой отдыха, беседка. В доме – горячая вода круглый год и кондиционеры, на участке – тротуарная плитка, фонтаны, красивые фонари, кустарники, уличный камин. Заезд на участок с двух сторон.

Интерьер на фото почти не представлен, но, судя по том, что есть, дом для любителей вагонки.

Хозяин согласен поменять все это великолепие на равноценную квартиру в городе.

4 место – 7,5 млн рублей

За эту сумму вы приобретёте благоустроенный двухэтажный дом из бруса обжитого сайдингом в кооперативе «Старожил-1» и сможете там прописаться. Правда, и дополнительно вложиться придется – второй мансардный этаж готов частично.

Эта дача тоже для тех, кто предпочитает отделку деревом без изысков. Зато садоводам любителям там будет, чем заняться. На участке многолетние посадки, две теплицы, два парника (в один отапливаемый), плодородная ухоженная земля. Летняя кухня, гараж, летний душ – бонусом.

3 место – 8,5 млн рублей

Для влюбленных в Альпы – «альпийский дом в охотничьем стиле». Именно так его презентуют нынешние владельцы. Строение оборудовано видеонаблюдением и охранной системой. Есть все коммуникации, телевидение и интернет. На первом этаже гостиная и кухня с современной бытовой техникой, на втором – спальня и два кабинета: «один для делового и перспективного человека, а также для дистанционной работы, а второй для подрастающего поколения».

Также на семи сотках в СОТ «Виктория» - баня с комнатой отдыха, беседка с видом на реку и зоной барбекю, клубника, яблоня, ирга, вишня, калина, шиповник, рябинолистник, розы, ёлки и пруд.

2 место – 9 млн рублей

18 соток в ПСК «Ветеран-2», а на них – двухэтажный отапливаемый дом с баней, гараж, беседка, шашлычная, сарай, дровник, летняя кухня, две теплицы, скважина, летний гараж, туалет. На участке выложена тротуарная плитка, в дом проведена вода. Если вложите еще немного денег, то достроите погреб.

1 место – 12 млн рублей

Лидера сразу два. В 12 млн рублей оценены дачи в СОТ «Сосновый бор» и ДНТ «Речник».

В «Сосновом бору» собственник продает сразу три дома 250, 120 и 65 «квадратов» на десяти сотках. Судя по фото, самый большой дом требует серьезных вложений. Зато здесь можно прописаться. «Горячая, холодная вода и все коммуникации сделаны с капитальным ремонтом, с подогревом. Пульт, охранная сигнализация, тревожная кнопка. Кладовая, вольер для собаки, котельная, камин, сауна, русская печь, коптильня. Спутниковое телевидение. Встроенной мебелью и техникой! Заходи и счастливо живи», - обещает хозяин.

В «Речнике» продается дом 320 «квадратов» на 12 сотках. «Дача расположена в пойме Оби», - скромно описал свое хозяйство владелец. Эта вся доступная информация. Судя по фото, дом кирпичный с печью для любителей отделки деревом.

*По материалам Avito.ru. Не реклама


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