17 января в жизни Навального – по популярным твитам

17 января оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. В аэропорту Внуково его ждали несколько сотен человек, однако за несколько минут до посадки было объявлено, что авиагавань закрыта для самолетов. Рейс «Победы» прибыл в Шереметьево. На паспортном контроле Навального задержали. В УФСИН заявили, что Навальный с 29 декабря 2020 года находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». Его дальнейшую судьбу решит суд.
Как прошло 17 января для Навального — в популярных твитах.
Вот так Навального провожали в Берлине
И вот так...
СМИ сообщали, что Навального доставили сразу в самолет. Он не заходил в здание аэропорта.
Тем временем, во Внуково тоже готовились к встрече.
Были и те, кто не переставал шутить
Но все оказалось не так просто
Пока Навальный летел в Шереметьево, во Внуково задерживали людей
В авиагавани было многолюдно. Пришли даже те, кого там совсем не ждали.
Журналист Елизавета Антонова, летевшая в одном самолете с Навальным, рассказала, как они узнали, что во Внуково не летят:
Самолет все-таки сел в Москве.
И Навальный даже успел выступить с речью:
Через несколько минут после этого его задержали:
Но для кого-то это был просто последний день отпуска