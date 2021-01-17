17 января в жизни Навального – по популярным твитам

17 января оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. В аэропорту Внуково его ждали несколько сотен человек, однако за несколько минут до посадки было объявлено, что авиагавань закрыта для самолетов. Рейс «Победы» прибыл в Шереметьево. На паспортном контроле Навального задержали. В УФСИН заявили, что Навальный с 29 декабря 2020 года находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». Его дальнейшую судьбу решит суд.

Как прошло 17 января для Навального — в популярных твитах.

Вот так Навального провожали в Берлине

И вот так...

СМИ сообщали, что Навального доставили сразу в самолет. Он не заходил в здание аэропорта.

Тем временем, во Внуково тоже готовились к встрече.

Были и те, кто не переставал шутить

Но все оказалось не так просто

Пока Навальный летел в Шереметьево, во Внуково задерживали людей

В авиагавани было многолюдно. Пришли даже те, кого там совсем не ждали.

Журналист Елизавета Антонова, летевшая в одном самолете с Навальным, рассказала, как они узнали, что во Внуково не летят:

Самолет все-таки сел в Москве.

И Навальный даже успел выступить с речью:

Через несколько минут после этого его задержали:

Но для кого-то это был просто последний день отпуска