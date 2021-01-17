Россия открывает международное сообщение с четырьмя странами. Это что-то значит для туристов?

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром, а также увеличивает объем перевозки в Египет. Это вызвало воодушевление среди российских туристов, которые соскучились по отдыху на ставших любимыми курортах. Но, как оказалось, открытие регулярного авиасообщения совсем не значит, что в эти страны будут пускать туристов.

Почему остается закрытым Вьетнам, где можно отдохнуть на пляже сейчас и чего ждут уральские туристы – в материале siapress.ru.

Во Вьетнам-то полетим?

Пока нет. Эксперты Ассоциации туроператоров России напомнили, что во Вьетнам россияне прилетают только по рабочей визе.

«Открытие авиасообщения с Индией, Вьетнамом, Катаром и Финляндией, о котором объявили сейчас, не означает, что сейчас туда будут пускать туристов. Это означает лишь то, что сейчас между странами будут летать регулярные рейсы. Например, Финляндия пускает только определенные категории граждан. Въезд туристов в страну ограничен до 9 февраля. Индия не пускает туристов до 31 января. Вьетнам, скорей всего, откроется позднее, чем Таиланд. То есть для туризма страны по-прежнему закрыты», – объяснила руководитель студии путешествий «SoloWay» Елена Соловьева.

Ряд экспертов допускают, что аэропорт Хельсинки туристы смогут использовать как транзитный хаб, но только если к 27 января ситуация поменяется. Тоже самое касается и Катара: туристические поездки в страну пока невозможны, однако аэропорт в Дохе можно использовать как транзитный пункт, что расширит перевозку на Мальдивы.

Спрос превышает предложения

Представители туристической отрасли и в Сургуте, и в Екатеринбурге называют Вьетнам одним из самых ожидаемых направлений.

«Там сезон круглый год. Конечно, будет отлично, если это направление откроют. Но у нас все-таки на первом месте с списке ожиданий Египет», – отметила директор екатеринбургского туристического агентства «Гранд-Тур» Наталия Валк.

В Сургуте с нетерпением ждут открытия Таиланда. «Больше всего сургутяне ждут Таиланда и Вьетнама. У нас есть лист ожидания, куда внесены клиенты, которые ждут открытия этих направлений. И он растет. Все хотят фруктов, морепродуктов. И туда относительно недалеко лететь, если сравнивать с Кубой, Доминиканой, Мексикой», – отмечает Елена Соловей.

В целом, сургутские туристы очень соскучились по путешествиям. Сейчас на рынке отмечается рост спроса. «Всегда были категории людей, которые любят зимой Азию, а летом – в Европу. На предстоящее лето все хотят в Европу. У нас огромное оживление после Нового года. Большое количество запросов на лето 2021 года. Люди вернулись к жизни, не боятся лететь, очень хотят отдыхать», – добавила Елена.

Бонус: топ самых популярных направлений сейчас

Сейчас самое востребованное направление – Занзибар. Об этом говорят представители туриндустрии и в Екатеринбурге, и в Сургуте.

«Потому что лететь девять часов, не требуется долгое оформление визы (виза стоит 50 долларов, ее оформляют по прилету), есть отели «Все включено» и самое главное — не нужны тесты на коронавирус. То есть туристы не рискуют сесть на карантин», – объяснила руководитель студии путешествий «SoloWay».

Также в топ-5 популярных сейчас направлений входят Куба, Дубай, Мальдивы и Турция. Но для посещения этих стран придется сдать тест на ковид и получить справку на английском языке.