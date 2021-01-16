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Дорогие квартиры в Сургуте, которые сдаются посуточно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-4 дорогих квартир в Сургуте, которые сдаются в аренду на день

Дорогие квартиры в Сургуте, которые сдаются посуточно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
фото: Авито

Рынок недвижимости в Сургуте пестрит выбором – любой желающий может снять квартиру посуточно, чтобы отдохнуть от повседневной суеты или отметить праздники с веселой компанией. В прошлом обзоре СИА-ПРЕСС корреспондент обозревал самую дорогую квартиру, которая продается в городе. В этом рейтинге будут показаны квартиры с высокой стоимостью аренды посуточно.

Трехкомнатная квартира с джакузи





Трешка 100 квадратных метров на улице Александра Усольцева будет стоить от 6000 рублей. Арендодатель отмечает, что в выходные ценник увеличивается до семи тысяч. Квартира понравится тем, кто любит отдохнуть в джакузи, а также полюбоваться роскошным видом из панорамного окна.

Квартира в восточном стиле





«Апартаменты представлены в восточном стиле. Очень уютно и комфортно. Заехав в нашу квартиру, больше не захочется останавливаться в других», – пишет в объявлении собственник.

Четырехкомнатная квартира размером 146 метров квадратных выглядит как минимум интересно: два санузла, панорамное окно, отдельная душевая, джакузи. При заселении будет предоставлены полный комплект посуды, постельное белье и принадлежности для ванны. Обойдется такая роскошь в 5000, однако если арендовать на выходные или компанией больше шести человек – стоимость вырастает до семи тысяч.

Трешка с плазменными телевизорами и неоновой подсветкой

Трехкомнатная квартира в пятиэтажном доме обойдется в пять тысяч. Арендодатель сообщает, что такая стоимость обусловлена плазменными телевизорами и «шикарным интерьером». Кстати, в нескольких комнатах на потолке имеется неоновая подсветка. Размер помещения: 90 метров квадратных.

С дизайнерским ремонтом





Однушка 46 метров квадратных также будет стоить пять тысяч за день проживания. Такая стоимость обозначена из-за «дизайнерского ремонта из качественных материалов». Отмечается, что в подъезде есть видеонаблюдение и консьерж. Из панорамного окна квартиры открывается вид на Обь, а остекленная лоджия станет приятным бонусом для желающих понаблюдать за ночным городом.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 262, комментариев: 0
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